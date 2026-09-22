С 24 по 27 сентября в Музее Москвы пройдет blazar, ярмарка молодого современного искусства и спутник Cosmoscow. В этом году у нее впервые появится отдельная секция, посвященная авторскому ювелирному искусству: украшение здесь будут показывать не как аксессуар, а как самостоятельное художественное высказывание.

blazar существует с 2020 года и все это время работает как площадка для молодых художников и дизайнеров, которым еще только предстоит найти себе имя.

Ярмарка уже успела стать заметной точкой на карте. За шесть выпусков через нее прошло больше 200 авторов и галерей, а ее посетили свыше 30 тысяч человек.

Закрытый превью-показ для коллекционеров и арт-сообщества пройдет 23 сентября, а для всех остальных площадка на Зубовском бульваре откроется на следующий день.

Украшение как искусство, а не аксессуар

Идея новой секции простая: показать, что украшение может быть не только вещью, которую носят, но и объектом, который коллекционируют наравне с живописью или скульптурой. Кураторы специально собирали разных авторов, чтобы получился широкий срез современной ювелирной практики: в экспозиции будут и классические техники из золота и серебра, и эксперименты с титаном, пластиком и горячей эмалью.

Отдельным жестом в сторону секции стала видеоработа художницы, вдохновленная украшениями участников. Камни и металлы в ней превращаются в абстрактные образы.