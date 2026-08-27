На 14-й Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow, которая пройдет с 4 по 6 сентября в «Тимирязев Центре», будет представлено 14 совместных проектов брендов с современными художниками, сообщают организаторы. Коллаборации покажут как в выставочном пространстве, так и за его пределами.

Ярмарка разместится на площади 17 010 кв. м, охватив два этажа и двор «Тимирязев Центра». Гости увидят 113 галерейных стендов, 21 партнерский проект и 10 некоммерческих культурных инициатив. Дискуссионная программа пройдет в Лектории и Медиафоруме. Для юных посетителей сеть салонов «Кенгуру» создаст детскую зону с мастер-классами и играми. Генеральный партнер ярмарки — Сбер.

Среди ключевых проектов: ГигаЛаундж от Сбера — пространство, объединяющее инсталляции художников и фестиваль ИИ-искусства Гига-Арт, где каждый гость может создать изображение с помощью нейросети ГигаЧат. Sber Private Lounge представит камерную арт-гостиную для премиальных клиентов. Бренд VOYAH покажет новый флагманский кроссовер ТАЙШАН в окружении живой инсталляции, воссоздающей природу горы Тайшань, и аудиоспектакля.

Lamoda впервые участвует в ярмарке с мультимедиа-инсталляцией «Примерочная Пигмалиона», созданной куратором Дарьей Тишковой и диджитал-художницей Валерией Титовой. HUTTON к своему 10-летию представит инсталляцию с Виктором Поляковым — римскую цифру X из линз Френеля. MR покажет абстрактный цветок, повторяющий пластику башен «Оне» в Москва-Сити, с ольфакторным и музыкальным сопровождением.

«Азбука вкуса» совместно с Модным домом ALENA AKHMADULLINA создаст арт-объект «Капустная дева». Мистраль представит мокьюментари-проект «Артефакт» с Вовой Перкиным о космическом происхождении зерна. Chupa Chups установит интерактивную инсталляцию «Чупа Оракул». Geltek покажет проект «Я не железная» о многозадачности женщин. Константин Чайкин представит Восточную коллекцию часов и графики с образами животных. Проект Blessed Mess превратит стенд в воображаемый гараж коллекционера. МОНТАЖНИК совместно с dreamlaser покажет инсталляцию, где лазер считывает монотипии Татьяны Спасовой и превращает их в звук.

СберСтрахование выступит официальным страховым партнером ярмарки. The Carlton, Moscow покажет в номерах видеоработу Василия Кононова-Гредина «Сад камней» из коллекции Сергея Лимонова.