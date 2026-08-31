На 14-й Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow, которая пройдет с 4 по 6 сентября в «Тимирязев Центре», будет представлена иностранная секция, объединяющая арт-сцены Индии и Ирана. В экспозиции примут участие две индийские галереи, специальный проект с иранской галереей, а также проект коллекционеров, посвященный современному и традиционному искусству Индии.

Индийскую сцену представят галереи Art Incept и Threshold Art Gallery. Art Incept, основанная в 2020 году, специализируется на поддержке молодых талантов из Южной Азии и участвовала в India Art Fair, Art Mumbai и London Art Fair. На Cosmoscow галерея покажет работы Джита Чаудхари, КМ Кушбу, Рама Донгре, Ринки Чаудхари и Сунила Ядава. Threshold Art Gallery, работающая почти три десятилетия, сотрудничает с ведущими музеями и проводит резиденции. В этом году галерея возвращается на Cosmoscow с масштабной презентацией, включающей работы художников из резиденции, организованной совместно с Cosmoscow, Музеем современного искусства «Гараж», Центром «Мира» в Суздале и НКО «Двара». Среди представленных авторов — Аниндита Бхаттачарья, Михал Гликсон, Мадукар Мучарла, Пандит Хайрнар и Равикумар Каши.

Коллекционеры Екатерина и Андрей Теребенины представят специальный проект «Двара: ткем концептуальное», посвященный диалогу между традиционным и современным искусством Индии. В основе проекта — произведения из их собрания, объединяющие работы современных индийских художников с традиционным ручным ткачеством и вышивкой.

Иранское искусство будет представлено на Cosmoscow в третий раз. Проект «Персидское искусство: диалог поколений» покажет галерея «АРТСАН» в партнерстве с международным проектом «АртХолл». В экспозицию войдут работы как признанных мастеров иранского модернизма, так и современных авторов, переосмысляющих культурную память и традицию. Среди художников — Мохаммад Фасунаки, Биджан Гасеминеджад, Эльхам Нафиси, Фариде Лашаи, Айдын Агдашлу, Реза Деракшани, Сирак Мелкониан, Никзад Ноджоуми, Хоссейн Каземи, Мохсен Вазири Могадам и Фаршид Малеки.

Основательница Cosmoscow Маргарита Пушкина отметила: «Cosmoscow продолжает развивать международные профессиональные связи и расширяет географию участников. В этом году иностранная секция объединит современные арт-сцены Индии и Ирана, а сама ярмарка станет площадкой для культурного и профессионального обмена, знакомства российской аудитории с художественными практиками этих стран».