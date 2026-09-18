В Екатеринбурге в рамках Международного фестиваля молодежи — 2026 подвели итоги первых международных соревнований ArtMasters Open в направлениях «Кино» и «Музыка». Победителей определило международное жюри по итогам питчинга проектов команд-финалистов.

В финал вышли 10 команд, собранных из участников из 25 стран. В течение трех дней они работали над проектами очно в Екатеринбурге. В направлении «Кино» команды снимали социальные ролики на тему «Искусство быть человеком», в направлении «Музыка» — клипы для Hollyflame, Леона Кемстача, Даны Соколовой, Анны Немченко и Маши Шейх.

Лучшей в кино стала команда с роликом «Самый лучший день в году» о человеческом общении и внимании друг к другу в эпоху технологий. Режиссером выступила Аполлинария Лиманская. Сюжет строится вокруг дедушки, который остается без внимания близких в свой день рождения и отправляется в магазин, где случайная встреча с незнакомцем меняет его вечер.

В музыке победила команда, снявшая клип для Анны Немченко. В его основу легла идея, что танцпол может быть где угодно — там, где человек хочет танцевать, не стесняясь эмоций. Команда выбрала стилистику диско, съемки прошли с использованием 3D-фонов и трекинг-камер.

Работы финалистов оценивали заместитель начальника Управления Президента России по общественным проектам Александр Журавский, вице-председатель Китайского общества по изучению мирового кино Лю Сюань, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Юлия Голубева, театральный режиссер Эстер Митрофан, генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский и президент БРИКС Центра Висенте Барриентос.

«Мы заложили прекрасную традицию, и на следующих подобных фестивалях ArtMasters Open также сможет проводить свои соревнования. А вы навсегда вошли в историю проекта как первые чемпионы ArtMasters Open», — сказал начальник Управления Президента России по общественным проектам, председатель оргкомитета чемпионата Сергей Новиков.

Директор АНО «АртМастерс» Борислав Володин отметил, что участники приехали из разных стран, представляли разные культуры и подходы, а многие до начала соревнований не были знакомы. «Тем ценнее результат, которого им удалось достичь вместе», — сказал он.

ArtMasters Open прошел впервые. Заявки подали более 3,5 тысячи человек из 140 государств и территорий, участники могли выбрать одну из 14 компетенций в категориях «Кино» и «Музыка».