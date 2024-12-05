4 декабря на месте бывшего бутика Chanel в ГУМе на Красной площади открылся корнер «Хохлома х Алёна Ахмадуллина». Дизайнер подготовила специальную коллекцию для торгового дома, креативным директором которого она теперь является. На открытие приехал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который выразил надежду на то, что бренд «Хохлома» ссможет сделать существующую традицию росписи «современной, популярной, входящей в повседневную жизнь через привычные вещи». В бутике будут представлены аксессуары, одежда, предметы интерьера, посуда, игрушки и ювелирные изделия. Подробнее об открытии бутика — в фоторепортаже RTVI.