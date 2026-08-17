Дискуссия о пересечении fashion-индустрии и дизайна пространств прошла на VIII Московской неделе интерьера и дизайна. Участники обсудили, почему люксовые бренды все чаще выходят за пределы одежды и обращаются к мебели, свету и предметам декора. Модератором выступила креативный директор VOICE Дарья Зотова.

По словам стилиста Никиты Карстена, современный потребитель стал осознаннее подходить к покупкам, и дорогая одежда уходит на второй план. «Компании вынуждены искать новые точки роста — и многие из них находят их в интерьере», — пояснил он. Зотова добавила, что интерьер магазина перестал быть второстепенным: он становится частью ДНК бренда и влияет на его узнаваемость.

Стилист Данил Фурс выделил коллаборации как эффективный инструмент: «Модные и интерьерные марки помогают друг другу расширять аудиторию и создавать громкие инфоповоды. Если маркетинг выстроен правильно, это не просто продажи, а выход на новый уровень. Хотелось бы видеть больше таких проектов среди российских брендов».

Мария Шеди привела в пример сотрудничество SMEG с Dolce & Gabbana: «Ты сразу попадаешь в Италию на кухне — это эмоция, а не просто покупка. Все хотят эксклюзив, но важно понимать, кто твой клиент, чтобы коллаборация не выглядела случайной».

Топ-модель Елена Кулецкая отметила, что в таких проектах привычные вещи обретают статус арт-объектов: «Dolce & Gabbana — это узнаваемые сицилийские узоры, Rick Owens — минимализм и драма. Когда ты видишь это в интерьере, ты мгновенно считываешь эстетику и понимаешь, как изменится твой быт».

VIII Московская неделя интерьера и дизайна продолжает работу в ЦВЗ «Манеж» до 16 августа. Участвуют около 1300 компаний, запланировано 50 деловых сессий с участием 200 экспертов. Главная тема — «Бесконечность цвета»: вдохновением служат летняя Москва, ее архитектура и природные оттенки.