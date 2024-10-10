9 октября в концептуальном пространстве TŌMO на Новой Риге открылась выставка «Феномен» Виктора Решетникова. Художник создает минималистичные скульптуры из разных видов глины: фаянса, глины низкотемпературного обжига, клинкера, фарфора. Он объясняет выбор материала тем, что «каждая глина, как музыкальный инструмент, — имеет свое звучание и содержание». В своих произведениях автор отталкивается от простых форм, — круга, треугольника, квадрата — так как считает, что они способны выразить любую мысль, а с их помощью возможно создать любое изображение. Подробнее о выставке — в фоторепортаже RTVI.