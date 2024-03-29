На открытии ярмарки современного искусства Art Russia / Арт Россия 29 марта современные художники показали свои перфомансы. Церемонию открытия посетили многие российские знаменитости, такие как визажист Елена Крыгина, певец Митя Фомин, стилист Влад Лисовец, политический деятель и бизнес-тренер Ирина Хакамада и многие другие.

«Сегодня Art Russia / Арт Россия 2024 открывает свои двери, чтобы все могли найти свой уголок спокойствия, поддержку и утешение в это непростое время. В этом году наших гостей ждет насыщенная программа, где мы снова переосмыслим современный мир искусства и поговорим о новых трендах, например, посмотрим на видеоигры и комиксы с точки зрения современного искусства», — заявила сооснователь ярмарки Елизавета Фролова.

Перфоманс-программу открыл основатель направления брейкинг-живописи Николай Владимиров. Его художественный метод состоит в создании картин во время танца.

Также устроил перфоманс стрит-арт художник Евгения Чеса, создавший на глазах у зрителей масштабные граффити на полотнах, которые станут арт-объектами Art Russia / «Арт Россия» 2024.

В программе открытия приняла участие и команда Flying People с перформанс-притчей «Голос».

С момента открытия на ярмарке начало работать уникальное творческое пространство Arenadata Art, созданное в партнерстве с группой Arenadata — ведущим разработчиком ПО для работы с данными. Гости ярмарки с помощью нейросети и собственной информации об объеме хранимых данных на смартфоне создали первый в истории ярмарки цифровой визуальный объект, отражающий роль каждого человека в общем объеме накопленной информации.

Ярмарка современного искусства Art Russia / Арт Россия продлится до 31 марта. Свои экспозиции для выставки подготовили более 200 галерей, среди которых Центр современного искусства М’АРС, Carré d’artistes Moscow, Khankhalaev Gallery. В рамках ярмарки проходит также и деловая программа, которая включает лекции о применении искусственного интеллекта в творчестве, арт-рынке, альтернативных видах искусства.