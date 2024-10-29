С 29 ноября по 2 декабря в павильонах № 55 и № 57 на ВДНХ пройдет пятая Московская неделя интерьера и дизайна. В ней примут участие российские и зарубежные производители мебели, декора, текстиля и товаров для ремонта.

Главной темой сезона назван «русский стиль». Посетители смогут приобрести посуду с иллюстрациями по мотивам русских сказок, свечи, текстильные изделия с узорами, елочные игрушки.

Эксперты, производители мебели и декора проведут больше 50 мастер-классов. В рамках деловой программы выступят более 180 спикеров. Гостям покажут, как оформлять помещение, сервировать стол, создавать и расписывать предметы интерьера. Еще в программе — экскурсии, иммерсивное шоу и консультации.

Предприниматели смогут увидеть различные технологические решения для оформления интерьера, витрин и фасадов. Среди них — видеоэкран в форме сферы, кинетический стол для создания уникальных узоров на песке, «умное стекло», которое при подаче электропитания становится прозрачным, а при его отсутствии — матовым, а также прозрачный светодиодный дисплей для рекламного оформления окон и витрин и многое другое.

В экспозиции будут отражены и национальные традиции других государств. Например, один из арт-объектов посвятят Древнему Египту, а на стенде Китая продемонстрируют аутентичную мебель, керамику, техники вышивки, искусство каллиграфии.