17 мая в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ завершилась выставка «Волга. Москва. Нева. Саратовские символисты в Москве и Ленинграде 1920—1940-х», посвященная созвездию волжских художников первой половины XX века. Экспозиция стала совместным проектом кураторского тандема историков советского искусства — старшего научного сотрудника Музея Москвы Ксении Гусевой и кандидата искусствоведения, независимого исследователя Надежды Плунгян.

Выставка представила более двухсот живописных, скульптурных и графических работ, собранных по всей стране. Основу составили произведения Саратовского художественного музея имени А.Н. Радищева, предоставившего работы как известных художников — Виктора Борисова-Мусатова, Кузьмы Петрова-Водкина, Павла Кузнецова, — так и менее известных, но значимых для истории саратовской школы: Михаила Аринина, Валентина Юстицкого, Евгения Егорова, Владимира Кашкина, Елены Бебутовой и других. Главным партнером выставки выступил Саратовский художественный музей, предоставивший около ста работ.

Главным мотивом выставки стал разговор трех рек. Вместе с художниками зритель мог отправиться в путешествие по Волге, Москве-реке и Неве, открывая для себя незнакомые грани истории советской живописи — от знаменитых объединений «Голубая роза» и «Алая роза» к радикальным новациям эпохи авангарда, проектам советской фрески и поискам новой картины 1930—1950-х годов.

За время работы выставки в рамках параллельной программы состоялось более 65 образовательных мероприятий для взрослых и детей, а также более 390 экскурсий. Лекции, дискуссии, открытые интервью и мастер-классы помогали изучить символизм в широкой перспективе, осмысляя его влияние в советской музыке, живописи, кино и других культурных контекстах первой половины столетия.

По мотивам работ саратовских символистов была подготовлена лимитированная линейка сувенирной продукции. В коллекцию вошли толстовки и футболки, керамические обвесы от бренда LVKN из Санкт-Петербурга по мотивам полотен Петра Уткина и Елены Бебутовой, значки с символами капусты и голубой розы от проекта COREYAGI, а также «мятые» стаканы от саратовского бренда SALOEV.

На платформе VK Видео опубликована видеоэкскурсия с кураторами, где можно узнать о концепции выставки, ее главной идее и художниках саратовской школы. Позже Музей Москвы анонсирует презентацию каталога выставки, работа над которым сейчас завершается. В издании планируется опубликовать не только тексты кураторов и специалистов по саратовской школе, но и стенограмму круглого стола с участием коллег из Саратовского музея и Государственной Третьяковской галереи.