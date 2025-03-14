11 марта в Центре современного искусства Винзавод прошло превью 12-го сезона Открытых студий. Проект предлагает молодым художникам, прошедшим отбор, поработать с ментором, получать личные профессиональные консультации и создать свои произведения искусства. Участники Открытых студий после выпуска становятся востребованными художниками, а зрители получают возможность наблюдать за созданием арт-проектов молодых авторов. Ментором 12-го сезона стал Алексей Масляев. Подробнее о превью — в фоторепортаже RTVI.