XIII осенняя ярмарка новых имен ВИН-ВИН пройдет в Центре современного искусства Винзавод 10 и 11 октября. Участие примут более 110 художников, творческих объединений и галерей.

Из более чем 900 заявок, поданных на опен-колл, экспертный совет отобрал участников. Не менее половины из них ранее не участвовали в проекте — это одно из условий ярмарки, которое позволяет дважды в год обновлять список имен.

Среди творческих объединений — ВЕРЕЙ 23, САЖА БЕЛЫХ ОБЛАКОВ, «Круг третьих лиц», «Лаборатория книжной телесности book[e]lab», «ме/жа» (Виктория Меньшакова и Алена Жамоздик), «ФотоНеон», «Сезонные действия», галерея фотографии ЗЕРНО/ZERNOGALLERY, ИНБ и «артист.стейтмент». Также свои проекты представят Татьяна Спасова и Анна Марьясова.

В секции галерей участвуют «Синтакс», madame/мадам, «Проект 13/14» совместно с Наталией Лютик, «АртТюб Тираж»/ArtTube Editions, «БУДУЩЕЕ»/FUTURO, творческая точка «ГУТЕНБЕРГ», «ТРИПТИХ», Moika104Gallery/«Мойка 104», TEXTURA gallery и Shatunov Gallery.

Кураторами выпуска стали сооснователи галереи ШИФТ Владислав Духанин и Дарья Кузнецова. Тему кураторской секции организаторы не раскрывают. По словам Духанина, она будет связана с технологиями и размышлениями о будущем. Кузнецова сообщила, что образовательная программа ярмарки посвящена тому, как художнику выстраивать долгосрочные отношения с клиентами, коллегами и институциями.

Сбер Первый отберет произведения для корпоративной коллекции банка. Стенды, выбранные для закупки, отметят специальным стикером. Информационный партнер ярмарки Symbol подготовит гид по творчеству отобранных художников.

В экспертный совет ярмарки вошли куратор Полина Могилина, директор Ассоциации галерей Есфирь Панек, руководитель магистерской программы «Практики кураторства в современном искусстве» Школы дизайна НИУ ВШЭ Дарья Пыркина и куратор Андрей Паршиков.