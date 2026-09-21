Годами DC пыталась построить кинематографическую вселенную, но почти каждый раз получалось либо слишком мрачно, либо слишком мультяшно. «Фонари» от HBO стали первой попыткой выйти из этого маятника. Вместо космической оперы сериал предлагает неонуар про двух уставших космических копов в Небраске. Разбираемся, почему это работает и чего сериалу не хватает.

Долгий путь DC к пониманию себя

У DC давняя проблема с экранизациями: за пределами фильмов о Бэтмене у студии долго не получалось найти стабильную формулу. Трилогия Кристофера Нолана, «Джокер» и «Бэтмен» 2022 года работали как отдельные авторские высказывания. А вот собрать из остальных героев общую вселенную, как это сделала Marvel, у DC не получалось.

Самую громкую попытку предпринял Зак Снайдер. Его вселенная строилась на тяжелой, мрачной эстетике: серьезные герои, пафос, приглушенная палитра. Фильмы получались противоречивыми, а после неудачи «Лиги справедливости» в прокате проект начал разваливаться прямо на ходу. Студия то пыталась исправить курс, то меняла режиссеров, то отказывалась от собственных решений. Позже даже вышла отдельная «Лига справедливости Зака Снайдера», но вселенная уже не могла вернуть доверие зрителей.

Поэтому назначение Джеймса Ганна и Питера Сафрана во главе DC Studios воспринимали как перезагрузку. Ганну дали широкую творческую свободу, а сам он ушел от снайдеровской мрачности в другую крайность. Его DCU — яркая, ироничная и намеренно мультяшная. Еще в январе 2023 года студия анонсировала обширный слейт, и первые проекты подтвердили курс. «Супермен» вышел по-настоящему обаятельным: критики называли его перегруженным, но при этом очень теплым.

Но дальше выбор проектов оказался странным. Если не считать Супермена, ставку сделали на героев и злодеев второго эшелона: «Командос-монстры», «Миротворец», «Супергерл», «Глиноликий». Все они, при всей любви к отдельным проектам, не главные фигуры в пантеоне вселенной. DC как будто намеренно игнорировала таких «гигантов» как Чудо-женщина, Флэш и другие участники Лиги справедливости.

Итог не заставил себя ждать. «Супергерл» собрала 126,4 млн долларов при бюджете 170-186 млн, а у критиков получила 53% положительных отзывов. Это самый слабый результат DC в прокате со времен «Женщины-кошки» 2004 года.

И вдруг Хэл Джордан

На этом фоне выход «Фонарей» выглядел контрастно. Впервые за время новой DCU студия взялась за культового героя первой величины. Хэл Джордан — один из главных персонажей DC, но при этом герой, с которым у кино так и не сложилось: фильм 2011 года с Райаном Рейнольдсом до сих пор считается образцовым провалом.

Логично было ожидать космической оперы с инопланетными битвами, силовыми полями и космическими кораблями. Вместо нее Крис Манди, Деймон Линделоф и Том Кинг сняли сериал, который больше похож на «Настоящий детектив»: жарко, пыльно, тревожно и мало похоже на комикс. Действие почти целиком происходит в городке Рашвилл, штат Небраска, где Хэл и его ученик Джон Стюарт расследуют убийство. Два временных плана (2016 и 2026 годы) прямо отсылают к первому сезону «Настоящего детектива».

Формально это все еще история про Зеленых Фонарей, но «Фонари» рассказывают не столько о супергероях, сколько об истории, которая происходит в мире супергероев.

Зрители и критики приняли сериал положительно. Через несколько дней после премьеры у сериала было 94% у критиков и 86% у зрителей на Rotten Tomatoes, а за первые три дня он собрал 9,3 млн просмотров. Третья серия, по данным HBO, привлекла около 10 млн зрителей.

Хэл и Джон: химия, которая держит сериал

Главная сила «Фонарей» не в загадке, а в паре. Кайл Чендлер и Аарон Пьер сыграли людей, которые ничего друг о друге не хотят знать и при этом не могут разойтись.

Хэл Джордан у Чендлера — циничный, шумный и неуправляемый ветеран, который живет на репутации и всем видом показывает, как ему всё надоело. Критики называют его «ходячей катастрофой»: он бесит всех вокруг и заставляет задуматься, что вообще определяет человека как героя. Джон Стюарт у Пьера — полная противоположность: собранный, сдержанный, дисциплинированный, с внутренней яростью, которую он держит под замком. В его случае все поставлено на кон: он понимает, что не может позволить себе быть таким же безрассудным.

Эта противоположность и создает напряжение. Хэл делает что хочет, Джон вынужден оправдываться. Хэл получил кольцо почти случайно, Джон шел к нему всю жизнь. Между ними возникает та самая колючая динамика в духе «Смертельного оружия»: они ссорятся, срываются, а расследование становится способом проверить, выдержит ли эта связка.

Отдельно стоит сказать про самого Хэла. В комиксах он обычно моложе и ближе к классическому образу героя-аса. Здесь его сделали заметно старше: Чендлеру за шестьдесят, а Пьеру чуть за тридцать. Это меняет все. Хэл больше не голливудский красавец, а человек, которому больше нечего терять, кроме самого главного — статуса супергероя. Возраст дает ему харизму, которой не бывает у молодых героев. В нем смесь усталости, самоиронии и упрямства. Поэтому конфликт с Джоном во многом воспринимается как столкновение поколений.

Что не сработало

Сериал не идеален, и главные претензии к нему понятны. Экшена с использованием сил Фонарей очень мало. Те, кто ждал комиксного блокбастера, скорее всего, останутся разочарованными. Хэл использует кольцо скупо и большую часть времени проводит в гражданской одежде. Это осознанный выбор, но у него есть цена: зритель, пришедший за зрелищем, получает вместо него обилие диалогов, разговоров и долгих размышлений главных героев в поездках на машине.

Здесь стоит быть честным: отдельные экшен-сцены критики хвалили. Но именно отдельные. Основная ставка сделана не на спецэффекты, а на расследование, и это то, что заметно с первых серий.

Есть и претензии фанатов. Часть аудитории возмутилась судьбой Хэла Джордана (без спойлеров). Многие сочли это неуважением к персонажу. Не обошлось и без разговоров про костюм. Вместо ярко-зеленого и созданного из космической силы он вышел серо-коричневым и куда менее ярким, чем в комиксах, а сам Чендлер признавался, что изначально его вообще не планировали. Впрочем, это все то же решение, что и с жанром: в «Фонарях» зеленый не бренд, а редкий акцент.

Что дальше

Сезон еще не закончен, финал назначен на 4 октября. Судьба второго сезона пока неясна: по данным The Ankler, решение о продлении «не назревает», несмотря на рекордные цифры. Известно, что Линделоф и Кинг после первого сезона сериал покинут, а вместе с Манди шоураннером станет Крис Кантвелл.

Зато будущее у Джона Стюарта в DCU уже есть: Аарон Пьер вернется к своей роли в продолжении «Супермена» в 2027 году.

Вместо итога

История «Фонарей» показывает, что DC не хватало не масштаба и не героев, а четкого позиционирования. Снайдер сделал все слишком мрачно, Ганн слишком мультяшно, а «Фонари» нашли третий путь: взяли героя первой величины и рассказали о нем как о живом человеке. Да, в сериале мало экшена и много разговоров, но именно поэтому в него так легко верить.

Остается вопрос, повторит ли DCU этот трюк. Если каждый следующий проект попытается стать «своим «Настоящим детективом»», это тоже превратится в формулу. Но пока, после шести серий из восьми, «Фонари» доказали главное: истории о супергероях с космическими кольцами можно рассказывать как истории о простых людях с их достоинствами и недостатками.