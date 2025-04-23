В Казани 22 апреля на сцене государственного академического театра им. Галиасгара Камала, состоялась церемония вручения премии WHERETOEAT-2025, где были названы лучшие рестораны страны. В топе рейтинга оказались рестораны из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска.

Лучшим рестораном премии был назван BOBO (Bourgeois Bohemians) — авторский проект братьев Гребенщиковых — шеф-повара Артёма и шеф-кондитера Алексея. На втором месте расположился ресторан Olluco, который Вирхилио Мартинес и его команда создали вместе с Mater Iniciativa в соответствии с ее ценностями, а топ-3 завершает AVA — ресторан Антона Пинского (Pinskiy&Co), Артема Лосева и Виталия Истомина.

Топ-10 ресторанов России на 2025 год:

BOBO (Bourgeois Bohemians), Санкт-Петербург Olluco, Москва AVA, Москва Savva, Москва Frantsuza Bistrot, Санкт-Петербург Sage, Москва Maya, Москва Tunguska, Красноярск Big Wine Freaks, Москва Padron, Москва

По итогам премии также были названы победители специальных номинаций. Шеф-поваром года по версии WHERETOEAT-2025 стал Никанор Вийера из ресторана Olluco в Москве. Лучшим кондитером был назван Стас Пауль из Duo Band в Санкт-Петербурге. Также из Duo Band Дмитрий Блинов стал победителем в номинации «Ресторатор года». Лучшим сомелье 2025 года стала Мария Сюкрина из Oltemare в Москве.

Звание «Бар года» получил казанский More. «Рестораном с лучшей пивной картой» был признан Мясной синдикат из города Сочи. В номинации «Выбор СМИ» наградили Bourgeois Bohemians из Санкт-Петербурга. Победителем в номинации «За вклад в развитие ресторанной индустрии страны» стал Алексей Горенский, директор института гастрономии СФУ.

Итоговые списки премии WHERETOEAT формируются по результатам тайного голосования широкой коллегии экспертов — профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также наиболее авторитетных представителей специализированной прессы.

Елизавета Лебедева