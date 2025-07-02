1 июля были объявлены и награждены победители пятого сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре», который проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта России. Торжественная церемония состоялась при поддержке программы «Национальные приоритеты», экспертов конкурса и почетных гостей.

«Пятый сезон „Ты в игре“ стал для нас прорывом и подтверждением того, как конкурс меняет спортивный ландшафт России. За пять лет мы выросли почти вдвое по количеству заявок: если в первом сезоне было чуть больше 2,5 тысячи проектов, то в этом году — уже 5582 инициативы из всех уголков страны», — сказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

В конкурсе приняли участие 280 полуфиналистов, а победителями стали 48 проектов. Гран-при в размере 1 миллиона рублей получил проект «Кила — национальный спорт России» из Московской области.

Победителями в основных номинациях стали:

«Масштаб» — «Кила — национальный спорт России» (Московская область);

«Точка старта» — «КИБЕР ЛЕД играй в будущее» (Орловская область);

«Безграничные возможности» — «Инклюзивная Атлетика» (Белгородская область);

«Дети в спорте» — «КОНУБРИ — Семейный Спорт» (Республика Крым);

«Трансформация в спорте» — «Фонкод» (Москва).

Победителями в специальных партнерских номинациях стали:

«Корпоративный спорт» — «Фестиваль спорта ZAVODD FEST 4.0 — Трансформация в движении» (Республика Карелия);

«Спортивный туризм» — «Эскимосские игры в Хибинах» (Мурманская область);

«Медиа» — «Самая спортивная девушка России» (Москва).

В рамках конкурса прошло народное голосование, в котором участвовали 280 полуфиналистов «Ты в игре». Победителем с 480 голосами стал проект «Школьная гребная лига» из Москвы, получивший 30 000 баллов программы развития «Другое дело» АНО «Россия — страна возможностей». На втором месте — фестиваль «С футболом за здоровьем!» из Кемеровской области (384 голоса), команда которого была награждена сертификатом на один из краткосрочных офлайн-курсов Российского международного олимпийского университета. На третьем — парусный проект «Семь Ветров» из Ульяновской области (319 голосов), авторы которого получили курс по современному оформлению презентаций от Академии презентаций Bonnie & Slide. Всего в пятом сезоне пользователи отдали более 23 тысяч голосов за понравившиеся им проекты.

«Всех лауреатов я благодарю за ваш вклад. Потому что безразличие, лень — это не наш метод. А вот активность, энергия — это вот про нас. Спасибо вам большое!» — отметил Министр спорта и Президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

В Экспертный совет «Ты в игре» в пятом сезоне вошли: олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, заместитель председателя Правительства — министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко, генеральный секретарь Паралимпийского комитета России Андрей Строкин, президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов, чемпион мира и Европы по фигурному катанию Илья Авербух, журналист Дмитрий Губерниев и другие авторитетные представители спортивной сферы.