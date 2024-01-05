Новый год — подходящее время добавить что-то новое в свой образ. Например, сменить прическу. Однако для экспериментов с волосами не всегда подходят советы из соцсетей, где пользователи предлагают приготовить яичные и желатиновые самодельные маски или покрасить волосы куркумой. Сооснователь творческого объединения «На свежую голову» и парикмахер Юлия Трунина рассказала RTVI, как не стоит экспериментировать с волосами.

Салонные процедуры vs. народные лайфхаки

Я больше 10 лет в индустрии и за время своей работы видела многое. Бывает, что мастера не до конца понимают, что они делают, или не сопоставляют историю ранее проведенных процедур с тем, что они планируют сделать. Но все же эти мастера работают на профессиональных продуктах, у которых есть протокол использования, регламент времени воздействия. Профессиональные продукты разрабатываются в лабораториях, и, если мастер не нарушает технологию, вероятно, сильного вреда он не нанесет, если он все делает по правилам.

Другое дело — домашние лайфхаки из соцсетей, в которых используются неожиданные продукты, которые не то что для волос, они и для людей-то не предназначались.

Поэтому, если в салоне процедура проведена хорошей косметикой (даже неверно), это точно будет лучше, чем домашний эксперимент с марганцовкой или «ванишем».

К чему могут привести «эксперименты» с волосами

Худшее, что может произойти, — это химический ожог. Если вы дома или в салоне нанесли маску из яиц (такое делают и некоторые профессионалы), то белок, хоть и свернется под горячей водой, превратившись в яичницу на голове, но это все же не принесет ничего, кроме дискомфорта. Или после осветления в тотал-блонд волосы могут стать хрупкими и начали ломаться, — это, конечно, неприятно, но через некоторое время отрастут новые.

Самое страшное и серьезное — это химический ожог кожи головы, который приводит к образованию рубцовой ткани, на месте которой волосы уже не вырастут.

Такие случаи очень редкие, они скорее исключения, но все же бывают. Это может произойти при неправильном использовании средств с химическим составом, например профессионального осветляющего порошка, или при индивидуальной непереносимости компонентов косметики. Если вы нанесли средство, и оно начало жечь кожу, это не нормально. Последствия устраняются долгим лечением трихологами. Любую проблему проще предотвратить, чем устранить.

Какие процедуры для волос — самые опасные

Наиболее опасные и распространенные процедуры — изменяющие структуру волоса, молекулярные связи. К ним относятся химическая завивка, осветление волос и кератиновое выпрямление, которое, к слову, не является уходовой процедурой, несмотря на все убеждения маркетологов. Эти процедуры могут нанести непоправимый вред, но лишь при неправильном использовании. Ученые серьезно поработали над составами продуктов и уходами, которые защищают волосы во время процедуры. Например olaplex, созданный лауреатом Нобелевской премии, восстанавливает дисульфидные связи в волосе сразу во время «вредной» процедуры.

Так, «химия», которую делали наши бабушки, не такая агрессивная, ей на замену пришла биозавивка. Несмотря на невинное название, эта процедура может нанести серьезный ущерб. Ее нельзя делать на ранее осветленные волосы, иначе есть риск остаться не то что без кудрей, а и вовсе без волос.

Есть такая страшная (но любимая) фраза у многих мастеров — «почистить цвет». Агрессивный осветляющий состав наносится на уже осветленные участки волос, которые и так тонкие. А если использовать такой продукт более трех-пяти раз, волосы неизбежно станут ломкими.

Самое смешное из того, что я видела, — это стрижки огнем и топорами для мяса. И если в азиатских странах рубят волосы скорее для шоу и лайков, то стрижка огнем — достаточно распространенная процедура в Турции. Для девчонок и мальчишек с огоньком!

Как подобрать безвредный домашний уход

Сейчас XXI век — век технологий. Ассортимент в магазинах позволяет нам выбирать качественные продукты, разработанные профессионалами. Смело можно брать профессиональные средства, которые используют салоны красоты. Если все делать по инструкции, написанной на упаковке, то средства не нанесут никакого вреда. Но все хорошо в меру!

Следите, чтобы в составе были не только силиконы. Без них, правда, тоже никак, но если в составе есть ухаживающие компоненты, то волос не станет стекловидным и ломким. Шампуни-эксфолианты нельзя использовать при ежедневном мытье головы, иначе это приведет к нарушению гидролипидного слоя: проявлению жирности, а также сухости и стянутости кожи.

Также сухие шампуни при частом использовании сильно загрязняют кожу головы и поры. Если вы не можете представить свою жизнь без сухого шампуня, проконсультируйтесь со специалистом о правильном уходе дома и в салонах.

Какие лайфхаки из соцсетей — полезны

Некоторые средства из соцсетей реально дают результат, но последствия бывают весьма сомнительными. Например, чеснок хоть и помогает улучшить рост волос, а уксус сделает шевелюру блестящей, но окружающие вас люди точно не оценят этот аромат, который не вымоется ни одним шампунем. От масел, фруктов и других пищевых продуктов суперэффекта ждать не нужно. Впрочем, как и вреда. Главное — не нагревать полученную съедобную смесь в волосах: масло, например, долго остывает и выпаривает влагу из волос.

Тем, у кого в ленте расклады на день и стрижки по лунному календарю, заговоры и рецепты отваров точно не навредят. Главное, чтобы вам это приносило удовольствие!

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