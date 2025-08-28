Каким будет 13-й выпуск одной из главных арт-ярмарок России, чем коммерческое искусство отличается от некоммерческого, как правильно смотреть на современное искусство и почему его не нужно «понимать» — об этом и многом другом в программе «Специальное интервью» на RTVI рассказал куратор Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow Алексей Масляев в преддверии 13-выпуска ярмарки, который пройдет 12-14 сентября.

.

Каким будет 13-й выпуск Cosmoscow

Опыт посещения Cosmoscow в этом смысле действительно возвышенный — на тебя буквально обрушивается волна самых разнообразных впечатлений. Ты видишь, как стенды галерей соревнуются друг с другом в изобретательности и эффектности своих экспозиций; как корнеры брендов-партнеров ищут новую аудиторию и ассоциируют себя с современным искусством; как проходят мероприятия разговорного жанра, обсуждающие важные и актуальные для сообщества вопросы. И, конечно, некоммерческие компоненты, которые составляют этот невероятный пазл — «Художник года», «Институция года», «Музей года». Вот такой вот комплекс составляющих, который можно лишь контурно упомянуть.

Особенностью же самой ярмарки Cosmoscow, как мне кажется, является то, что она остается неожиданной и неизвестной до конца даже для тех людей, которые связаны с ней непосредственно и вовлечены в её организацию. Я не знаю, какой ярмарка Cosmoscow будет для меня в этом году. Единственное, что можно отметить с уверенностью — она точно будет неожиданной.

Что не упустить на ярмарке

Мне кажется, эта установка на тотальное понимание, когда мы стремимся освоить каждую деталь, каждый элемент высказывания или целой совокупности высказываний, чтобы принять их и себя с ними соотнести — это, конечно, профанная установка. Сегодня, в нашей чрезвычайно насыщенной информационной среде, просто невозможно вот так глубоко взаимодействовать с каждым элементом. Мы скорее склонны схватывать всё по поверхности, относить к определенной категории и уже этими категориями оперировать — в речи или просто в мыслительном процессе.

Вы наверняка, придя на ярмарку Cosmoscow и пройдя по пространству «Тимирязев Центра» своим маршрутом, что-то упустите, это сто процентов. Но важно то, что ваш опыт от этого не становится неполноценным, и его не стоит описывать через призму нехватки. Вы получите свой индивидуальный опыт, и у каждого посетителя он именно такой — субъективный. Он целиком зависит от того, к каким элементам этого пространства мы чувствительны, на что обращаем внимание, а что нам кажется незначительным.

Чем коммерческое искусство отличается от некоммерческого

Часто это различение можно провести по критерию размера. Работы инсталляционного формата сложно представить — не то чтобы они полностью исключены для галерейных стендов, но всё же маловероятны. Например, в прошлом году художником года была Александра Гарт, и она создала масштабную инсталляцию: карусель со скачущими лошадьми. Эта работа просто не поместилась бы ни в один галерейный стенд.

Кроме того, я думаю, мы с вами согласимся: когда галеристы выбирают, какие произведения показать на ярмарке, некоторые из них — опять же, не все — могут ориентироваться на искусство, интенсивное по эмоциональному воздействию, но нейтральное по содержанию. Скорее то, что не связано с негативными эмоциями или сложными переживаниями, а является ярким, колористически насыщенным и сразу цепляющим взгляд. Мне кажется, такое искусство, которое мы можем назвать интерьерным, в первую очередь относится к галерейным стендам. И его мы вряд ли встретим в некоммерческой части ярмарки.

Какие бывают способы восприятия искусства

Если мы попытаемся вообразить, сконструировать наш некий воображаемый опыт встречи с произведением искусства… И вот эта встреча происходит, и мы представим, что ничего не знаем ни о художнике, ни о работе, не читали никаких сопроводительных текстов — просто происходит встреча, мы что-то, естественно, испытываем, как-то откликаемся на высказывание художника.

И, соответственно, другая ситуация: когда мы подходим пусть даже к тому же самому произведению, но мы всё изучили, что только было доступно. Мы прочитали кураторский текст, заглянули в этикетку, узнали, как зовут художника, открыли где-то в интернете его биографию и с ней бегло ознакомились… В общем, как-то собрали тот корпус информации, который нам кажется полезным. И вот есть эти две ситуации, два опыта встречи с искусством.

И моя позиция состоит в том, что эти опыты не вписаны в иерархию, между ними нет иерархии. То есть нельзя сказать, что один опыт лучше, а другой хуже, что один полноценен, а второй какой-то ущербный и вообще опытом может называться лишь с натяжкой. Это просто два разных опыта нашего взаимодействия с произведением. И мне кажется, это важно помнить, когда мы пытаемся при посещении выставки, при взаимодействии с работой найти вот эти сторонние костыльки, поддержку в виде кураторского текста.

Для чего мы это делаем? Для того чтобы этот текст сказал нам, как думать, как чувствовать, правильно ли мы считали какие-то образно-символические элементы этого художественного пространства, этого художественного высказывания. И на вопрос, что же мы, собственно, в этих текстах ищем, ответить не так-то легко. Но я предполагаю, что мы ищем именно вот этой уверенности, что наши чувственная и когнитивная системы верно всё распознали.

Какие направления в искусстве наиболее актуальны

Я бы, возможно, разделил темы и направления как некие потенциальные составляющие процесса. И направления, как и медиумы, сегодня для меня не очень подходят в качестве инструмента, чтобы разобраться в том, что происходит в искусстве. Потому что направления скорее должны трактоваться — или, может быть, без этого долженствования, они всё равно трактуются — как представления, закреплённые в модернистском искусстве: вот есть художник, который разрабатывает собственный язык; есть другой художник, который точно так же изобретает свою манеру, свой стиль; и они находятся в конкурентных друг по отношению к другу позициях, часто построенных на конфронтации.

Я думаю, что сегодняшнее пространство современного искусства — неоднородное, очень плотное с точки зрения происходящих процессов, очень динамичное — через эти направления, через подобные системы оппозиций, конфликтов или столкновений не очень представимо. Множество всего происходит, и это множество находится в каких-то хаотичных, перепутанных отношениях друг с другом. И как будто бы вообще эта идея, или логика, или взгляд, построенный на конфронтации двух позиций, двух парадигм, двух режимов, кажется безнадежно устаревшей.

А то, что кажется современным — это желание, некоторая внутренняя интенция пересобрать, пересмотреть, переизобрести, может быть, как раз этот модернистский проект, проект модернистского искусства, в том числе на фундаментальном уровне, на уровне тех основных терминов и понятий, которые определяют искусство как область человеческого знания и деятельности.

Чем занимается куратор Фонда Cosmoscow

Деятельность нашего фонда структурирована по нескольким направлениям. Если говорить конкретно о ярмарке, о тех проектах, которые доступны её посетителям, то это — «Художник года», «Институция года», «Музей года» и образовательная программа Cosmoscow Talks. В этом году добавились новые программы: «Куратор года» и «Коллекционер года». Все эти разнообразные инициативы как раз формируют зону моей ответственности и непосредственно связаны с моей работой в качестве куратора фонда.

Моя задача заключается в том, чтобы каждый из этих проектов был реализован максимально близко к замыслу авторов — будь то художник, институция или другие участники программ — и стал доступен самой широкой аудитории. Вот так, схематично, можно описать мою работу в фонде.

Где искать интересные выставки в Москве

По моим представлениям, рекомендация всё-таки требует прояснения: что человека интересует, что его увлекает, какое искусство он находит для себя интересным. Если, например, его интересы уходят в прошлое, к рубежу XIX-XX веков, и там закреплены, то наверняка это Новая Третьяковка. Если эти интересы обращены к современному, актуальному, часто интернациональному искусству, то это «ГЭС-2». Если к современному и актуальному, но российскому, выстроенному в ретроспективном историко-художественном ключе, — то Garage. Московский музей современного искусства, в конце концов, способен предложить разнообразную палитру проектов — от лабораторных выставок до больших буквальных блокбастеров.

И я бы, отвечая на ваш вопрос, сказал как совет и рекомендацию: ходить вообще всюду, посещать самые разные культурные события. Возможно, именно через этот разнообразный опыт можно выстроить своё собственное видение, ощущение и представление о том, что такое современное искусство, каким оно может быть, насколько разнообразным, и какой опыт в этом многообразии каждому из нас ближе всего.