Каким будет 13-й выпуск одной из главных арт-ярмарок России, чем коммерческое искусство отличается от некоммерческого, как правильно смотреть на современное искусство и почему его не нужно «понимать» — об этом и многом другом в программе «Специальное интервью» на RTVI рассказал куратор Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow Алексей Масляев в преддверии 13-выпуска ярмарки, который пройдет 12-14 сентября.

Алексей Масляев
Куратор Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow

Каким будет 13-й выпуск Cosmoscow

Опыт посещения Cosmoscow в этом смысле действительно возвышенный — на тебя буквально обрушивается волна самых разнообразных впечатлений. Ты видишь, как стенды галерей соревнуются друг с другом в изобретательности и эффектности своих экспозиций; как корнеры брендов-партнеров ищут новую аудиторию и ассоциируют себя с современным искусством; как проходят мероприятия разговорного жанра, обсуждающие важные и актуальные для сообщества вопросы. И, конечно, некоммерческие компоненты, которые составляют этот невероятный пазл — «Художник года», «Институция года», «Музей года». Вот такой вот комплекс составляющих, который можно лишь контурно упомянуть.

Особенностью же самой ярмарки Cosmoscow, как мне кажется, является то, что она остается неожиданной и неизвестной до конца даже для тех людей, которые связаны с ней непосредственно и вовлечены в её организацию. Я не знаю, какой ярмарка Cosmoscow будет для меня в этом году. Единственное, что можно отметить с уверенностью — она точно будет неожиданной.

Что не упустить на ярмарке

Пресс-служба Cosmoscow

Мне кажется, эта установка на тотальное понимание, когда мы стремимся освоить каждую деталь, каждый элемент высказывания или целой совокупности высказываний, чтобы принять их и себя с ними соотнести — это, конечно, профанная установка. Сегодня, в нашей чрезвычайно насыщенной информационной среде, просто невозможно вот так глубоко взаимодействовать с каждым элементом. Мы скорее склонны схватывать всё по поверхности, относить к определенной категории и уже этими категориями оперировать — в речи или просто в мыслительном процессе.

Вы наверняка, придя на ярмарку Cosmoscow и пройдя по пространству «Тимирязев Центра» своим маршрутом, что-то упустите, это сто процентов. Но важно то, что ваш опыт от этого не становится неполноценным, и его не стоит описывать через призму нехватки. Вы получите свой индивидуальный опыт, и у каждого посетителя он именно такой — субъективный. Он целиком зависит от того, к каким элементам этого пространства мы чувствительны, на что обращаем внимание, а что нам кажется незначительным.

Чем коммерческое искусство отличается от некоммерческого

Часто это различение можно провести по критерию размера. Работы инсталляционного формата сложно представить — не то чтобы они полностью исключены для галерейных стендов, но всё же маловероятны. Например, в прошлом году художником года была Александра Гарт, и она создала масштабную инсталляцию: карусель со скачущими лошадьми. Эта работа просто не поместилась бы ни в один галерейный стенд.

Кроме того, я думаю, мы с вами согласимся: когда галеристы выбирают, какие произведения показать на ярмарке, некоторые из них — опять же, не все — могут ориентироваться на искусство, интенсивное по эмоциональному воздействию, но нейтральное по содержанию. Скорее то, что не связано с негативными эмоциями или сложными переживаниями, а является ярким, колористически насыщенным и сразу цепляющим взгляд. Мне кажется, такое искусство, которое мы можем назвать интерьерным, в первую очередь относится к галерейным стендам. И его мы вряд ли встретим в некоммерческой части ярмарки.

Какие бывают способы восприятия искусства

Пресс-служба Cosmoscow

Если мы попытаемся вообразить, сконструировать наш некий воображаемый опыт встречи с произведением искусства… И вот эта встреча происходит, и мы представим, что ничего не знаем ни о художнике, ни о работе, не читали никаких сопроводительных текстов — просто происходит встреча, мы что-то, естественно, испытываем, как-то откликаемся на высказывание художника.

И, соответственно, другая ситуация: когда мы подходим пусть даже к тому же самому произведению, но мы всё изучили, что только было доступно. Мы прочитали кураторский текст, заглянули в этикетку, узнали, как зовут художника, открыли где-то в интернете его биографию и с ней бегло ознакомились… В общем, как-то собрали тот корпус информации, который нам кажется полезным. И вот есть эти две ситуации, два опыта встречи с искусством.

И моя позиция состоит в том, что эти опыты не вписаны в иерархию, между ними нет иерархии. То есть нельзя сказать, что один опыт лучше, а другой хуже, что один полноценен, а второй какой-то ущербный и вообще опытом может называться лишь с натяжкой. Это просто два разных опыта нашего взаимодействия с произведением. И мне кажется, это важно помнить, когда мы пытаемся при посещении выставки, при взаимодействии с работой найти вот эти сторонние костыльки, поддержку в виде кураторского текста.

Для чего мы это делаем? Для того чтобы этот текст сказал нам, как думать, как чувствовать, правильно ли мы считали какие-то образно-символические элементы этого художественного пространства, этого художественного высказывания. И на вопрос, что же мы, собственно, в этих текстах ищем, ответить не так-то легко. Но я предполагаю, что мы ищем именно вот этой уверенности, что наши чувственная и когнитивная системы верно всё распознали.

Какие направления в искусстве наиболее актуальны

Пресс-служба Cosmoscow

Я бы, возможно, разделил темы и направления как некие потенциальные составляющие процесса. И направления, как и медиумы, сегодня для меня не очень подходят в качестве инструмента, чтобы разобраться в том, что происходит в искусстве. Потому что направления скорее должны трактоваться — или, может быть, без этого долженствования, они всё равно трактуются — как представления, закреплённые в модернистском искусстве: вот есть художник, который разрабатывает собственный язык; есть другой художник, который точно так же изобретает свою манеру, свой стиль; и они находятся в конкурентных друг по отношению к другу позициях, часто построенных на конфронтации.

Я думаю, что сегодняшнее пространство современного искусства — неоднородное, очень плотное с точки зрения происходящих процессов, очень динамичное — через эти направления, через подобные системы оппозиций, конфликтов или столкновений не очень представимо. Множество всего происходит, и это множество находится в каких-то хаотичных, перепутанных отношениях друг с другом. И как будто бы вообще эта идея, или логика, или взгляд, построенный на конфронтации двух позиций, двух парадигм, двух режимов, кажется безнадежно устаревшей.

А то, что кажется современным — это желание, некоторая внутренняя интенция пересобрать, пересмотреть, переизобрести, может быть, как раз этот модернистский проект, проект модернистского искусства, в том числе на фундаментальном уровне, на уровне тех основных терминов и понятий, которые определяют искусство как область человеческого знания и деятельности.

Чем занимается куратор Фонда Cosmoscow

Деятельность нашего фонда структурирована по нескольким направлениям. Если говорить конкретно о ярмарке, о тех проектах, которые доступны её посетителям, то это — «Художник года», «Институция года», «Музей года» и образовательная программа Cosmoscow Talks. В этом году добавились новые программы: «Куратор года» и «Коллекционер года». Все эти разнообразные инициативы как раз формируют зону моей ответственности и непосредственно связаны с моей работой в качестве куратора фонда.

Моя задача заключается в том, чтобы каждый из этих проектов был реализован максимально близко к замыслу авторов — будь то художник, институция или другие участники программ — и стал доступен самой широкой аудитории. Вот так, схематично, можно описать мою работу в фонде.

Где искать интересные выставки в Москве

Даниил Анненков / Дом культуры «ГЭС-2»

По моим представлениям, рекомендация всё-таки требует прояснения: что человека интересует, что его увлекает, какое искусство он находит для себя интересным. Если, например, его интересы уходят в прошлое, к рубежу XIX-XX веков, и там закреплены, то наверняка это Новая Третьяковка. Если эти интересы обращены к современному, актуальному, часто интернациональному искусству, то это «ГЭС-2». Если к современному и актуальному, но российскому, выстроенному в ретроспективном историко-художественном ключе, — то Garage. Московский музей современного искусства, в конце концов, способен предложить разнообразную палитру проектов — от лабораторных выставок до больших буквальных блокбастеров.

И я бы, отвечая на ваш вопрос, сказал как совет и рекомендацию: ходить вообще всюду, посещать самые разные культурные события. Возможно, именно через этот разнообразный опыт можно выстроить своё собственное видение, ощущение и представление о том, что такое современное искусство, каким оно может быть, насколько разнообразным, и какой опыт в этом многообразии каждому из нас ближе всего.