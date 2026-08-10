15 августа в арт-пространстве «КУБ» на Тверской Postrigay Gallery откроет групповую выставку «Не только музы». В экспозиции представлены работы пяти женщин-художниц — Лидии Мастерковой, Валентины Кропивницкой, Ольги Потаповой, Натальи Гончарук и Марии Раубе-Горчилиной. Их имена важны для истории русского искусства, но часто упоминаются в паре с известными мужьями и спутниками. Проект подчеркивает самодостаточность их искусства и уникальность созданных ими художественных миров.

«Важная часть миссии галереи Postrigay Gallery — возвращение в поле зрения важных имен в истории русского искусства. В июне 2026 года мы представили выставку Зенона Комиссаренко, охватившего в своем искусстве эпохи авангарда и оттепели. Новый проект становится частью этой большой исследовательской работы. Мы увидим творчество пяти художниц — ни одна из них не была только тенью рядом с известным именем. Здесь они проявятся не как музы и спутницы, а как мастера с уникальным высказыванием», — отметила куратор выставки, основательница галереи Анастасия Постригай.

Лидия Мастеркова вошла во вторую волну авангарда с репутацией «амазонки» — так называл ее коллекционер Георгий Костаки. Ее холсты, в отличие от работ ее спутника Владимира Немухина, отличаются плотным, почти осязаемым цветом и фактурными поверхностями.

Валентина Кропивницкая долго не решалась называть себя художницей — растила детей, была женой Оскара Рабина. Но в параллель с этой жизнью на ее холстах раскрывался мир с фантастическими существами и сказочными видами. Ее родители тоже были художниками: Евгений Кропивницкий стоял у истоков Лианозовской группы.

Ольга Потапова, еще одна героиня выставки, носила звание хранительницы очага: Оскар Рабин вспоминал, что она «жила больше для других». Но при этом у нее была своя практика, и она участвовала в выставках нонконформистов.

Наталья Гончарук — супруга художника Владислава Зубарева. Они были учениками Элия Белютина, затем Наталья состояла в студии мужа «Темпоральная реальность». Ее живопись развивалась внутри абстрактного экспрессионизма своим курсом — с собственной палитрой и ритмом, отличным от работ мужа.

Мария Раубе-Горчилина была единственной моделью Николая Тарасова, а после его смерти взяла на себя спасение его наследия. Позже она стала опорой для Зенона Комиссаренко, вместе с ним создала салон для ценителей неофициального искусства. За ролью хранительницы стоит собственная биография: учеба во ВХУТЕМАСе, оформление выставок, роспись тканей, витражи и костюмы — целый пласт работы, который редко попадал в поле зрения.