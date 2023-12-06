Выставка художницы, пишущей в психоневрологическом интернате, книжная ярмарка, кинофестиваль, аукцион современного искусства, выставка коллекций Мамонтовых и конкурс для художников — рассказываем о самых интересных культурных событиях недели с 4 по 10 декабря в Москве и Казани.

Выставка «Юля»

Выставка «Юля» в Еврейском музее и центре толерантности посвящена творчеству современной художницы Юлии Косульниковой. Она живет в психоневрологическом интернате в городе Волосово (Ленинградская область). У нее есть доступ лишь к фломастерам, ручкам и гуаши, с их помощью она и создает свои работы. По словам художницы, ей больше всего нравится рисовать работников скорой помощи и больницы, а также писать в метро. Главная черта произведений Косульниковой — непосредственность: она рисует окружающий мир в преобразованном виде, показывая его бессобытийность.

На выставке представлен также документальный фильм Юрия Козырева, одного из самых известных в мире военных фотожурналистов. Он показывает жизнь пациентов психоневрологического интерната, где живет Косульникова.

Московская неделя красоты

В московском «Манеже» с 9 по 12 декабря пройдет первая Московская неделя красоты — международная выставка косметической промышленности и технологий в индустрии красоты и здоровья. Свою продукцию представят более 450 производителей косметики, парфюмерии и средств для ухода из России и других стран.

Пространство будет разделено на четыре зоны: «Красота» с косметикой и парфюмерией; «Услуги», где будут работать стилисты и визажисты, мастера маникюра, барберы, специалисты по массажу и спа; в зоне «Здоровье» представят продукты для здорового питания, витамины, маски и тренажеры; в зоне «Шоу-лекторий» можно будет послушать лекции и дискуссии представителей бьюти-индустрии.

На выставке также можно будет принять участие в мастер-классах по мейкапу. Среди участников Московской недели красоты — визажисты Александра Брунова, Владимир Калинчев, Юлия Яковлева, Федор Мыслик, Адиль Хэйнс, Алина Назарова, директоры ведущих московских салонов красоты, блогеры и бьюти-эксперты. Они расскажут, как остановить старение, как научиться быстро делать актуальные укладки и какие бьюти-тренды самые полезные.

Зимний книжный фестиваль «Смены»

В Казани 9-10 декабря пройдет Зимний книжный фестиваль «Смены», приуроченный к десятилетию одноименного Центра современной культуры. Помимо традиционной книжной ярмарки, в Национальной библиотеке Республики Татарстан откроется первая ярмарка современного искусства волжских городов «Размером с книгу». Участие в ней примут представители художественных сцен четырех городов Поволжья: Казани, Самары, Нижнего Новгорода и Волгограда.

Кинофестиваль «Зимний»

В московском кинотеатре «Художественный» до 7 декабря проходит кинофестиваль «Зимний», где показывают фильмы современных российских режиссеров. В конкурсной программе — картины «Белой дороги!» Эллы Манжеевой, «Вера» Иры Волковой, «110» Ильи Михеева, «Панические атаки» Ивана И. Твердовского, «Поедем с тобой в Макао» Рамана Михайлова, «Сломя голову» Евгения Григорьева, «Танцуй, селедка!» Александры Лупашко, «Тимир» Николая Корякина (Айдын Ате).

На фестивале также представят внеконкурсную программу, в которую попали картины «Архитектор: история Алексея Германа и его фильмов», «Лунатики», «Чайка», «Тайм-аут», «Мельников». Результаты киносмотра огласят 7 декабря.

Аукцион современного искусства

В арт-пространстве Cube.Moscow состоится первый аукцион современного искусства Cube.Auction, на котором будут представлены более 30 произведений российских художников разных поколений. Он пройдет в комбинированном формате: вечерние торги 7 декабря будут сопровождаться онлайн-трансляцией, также с 27 ноября по 7 декабря есть возможность сделать ставки на понравившиеся лоты онлайн на сайте аукциона.

Среди топ-лотов — произведения Оскара Рабина, Валерия Чтака, Олега Хвостова, Кирилла Кто, Олега Котельникова и Михаила Рубанкова.

Выставка «В свете рампы: художественный дивертисмент в Галерее Мамонтовых»

В Галерее Мамонтовых в Москве пройдет выставка театральной коллекции семьи меценатов. Среди экспонатов — эскизы декораций и костюмов, созданные мастерами, с именами которых связан расцвет русского искусства на родине и за рубежом. Это «Дон Кихот» Константина Коровина, «Дочь моря» и «Королева мая» Александра Головина, «Борис Годунов», «Свадьба Амура и Психеи», «Диана де Пуатье» Александра Бенуа, «Спящая красавица» и «Волшебная ночь» Льва Бакста. Кроме того, будут представлены и другие произведения искусства 1905-1920-х годов, связанные с театром и балетом: портреты, натюрморты, пейзажи.

Конкурс для стрит-артистов

Открылся конкурс STONE Art «Философия новых форм» на создание паблик-арт-объекта для скульпторов, архитекторов, художников и творческих групп. Подать заявку на него можно до 5 февраля 2024 года.

Работы победителй будут выставлены осенью 2024 года на главной площади офисного квартала STONE Towers. Оценивать работы будут директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Елизавета Лихачева, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, основатели и архитекторы бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры» Александр Цимайло и Николай Ляшенко, основатель ярмарок современного искусства Cosmoscow и Blazar Маргарита Пушкина, глава фонда Interior + Design Алексей Дорожкин и другие эксперты.