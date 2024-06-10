В книжном сервисе «Букмейт» появилась новая функция: теперь книги сможет озвучивать нейросеть. Виртуальный рассказчик создан специально для чтения вслух. Об этом RTVI сообщили в пресс-службе «Букмейт».

Чтобы добиться плавности речи, нейросеть обучают на длинных текстах, в которых много повествований и описаний. В процессе обучения команда исправляет неправильные ударения и другие неточности, допущенные при обработке текстов искусственным интеллектом. Нейросеть продолжает обучаться, поэтому качество чтения вслух будет постоянно улучшаться.

На данный момент в приложении доступен мужской голос, однако создатели обещают, что со временем книги будет читать и женский. В создании нейросети принимали участие актеры озвучки Георгий Кармрян и Наталья Грачева.

«Участвуя в проекте, я получил уникальную возможность внести вклад в передовые технологии и стать частью инновационного процесса, который, возможно, изменит способы взаимодействия людей с технологиями», — поделился Кармрян.

«Я давно мечтала поучаствовать в экспериментах с нейросетями. Для меня это фантастическое будущее, которое стало реальностью настоящего. В появлении такой технологии я вижу огромную пользу: например, получится озвучить материал, который не был озвучен по разным причинам, люди будут привыкать слушать правильную речь с хорошей дикцией. У меня нет страха, что технологии заменят профессиональных дикторов и актеров. Скорее, они дадут всем нам еще больше возможностей для развития», — рассказала Грачева.

Виртуальный рассказчик будет работать для 13 тысяч книг из каталога «Букмейта», которые не были представлены в аудиоформате ранее и были одобрены правообладателями для чтения вслух.