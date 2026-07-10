Популярная платформа для синефилов Letterboxd может сменить владельца. По данным Variety, компания ведет предварительные переговоры о возможной продаже с несколькими крупными игроками медиарынка, включая Netflix, Sony Pictures и Paramount. Также среди потенциальных покупателей — генеральный партнер венчурной фирмы Seven Seven Six, сооснователь Reddit Алексис Оганян и частная инвестиционная компания TPG.

Letterboxd была основана в 2011 году и за последние годы превратилась в одну из крупнейших платформ для любителей кино. Пользователи ведут дневники просмотров, публикуют рецензии, составляют списки фильмов и подписываются на других участников сообщества. На июнь 2026 года аудитория сервиса превысила 30 миллионов человек — 10 миллионов из них присоединились за последний год. Особенный рост платформа показала во время пандемии COVID-19.

Большинство Letterboxd принадлежит канадскому холдингу Tiny, который приобрел 60% платформы в 2023 году с оценкой в 50—60 миллионов долларов. Оставшиеся 40% находятся у основателей Мэттью Бьюкенена и Карла фон Рандов. По данным Puck, инвестиционный банк LionTree, который ведет процесс продажи, оценивает платформу в 250 миллионов долларов.

Интерес потенциальных покупателей к Letterboxd обусловлен не только большой и активной аудиторией, но и данными о зрительских предпочтениях — ценным инструментом для рекомендаций и маркетинга. В то же время владение Letterboxd крупными студиями или стримингами может вызвать вопросы о возможном конфликте интересов. Ранее подобные опасения высказывались в отношении Rotten Tomatoes, который долгое время принадлежал NBCUniversal.

Представители Netflix и Paramount отказались от комментариев. В Letterboxd и Tiny также не ответили на запросы. В апреле сообщалось, что Tiny вел переговоры о продаже Letterboxd с Versant Media и The Ankler, но стороны не смогли договориться об условиях. На данный момент сделка не гарантирована, обсуждения находятся на ранней стадии.