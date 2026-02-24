Стриминговая платформа Netflix представила первый тизер-трейлер сериала «Гордость и предубеждение» по одноименному роману Джейн Остин. Шестисерийная экранизация выйдет осенью 2026 года.

В ролике появились главные герои — Элизабет Беннет (Эмма Коррин) и мистер Дарси (Джек Лоуден). Создатели обещают классическую, максимально близкую к оригиналу адаптацию знаменитого романа. Сценарий написала Долли Олдертон, известная по книгам «Все, что я знаю о любви» и «Хороший материал». Режиссером выступил Европс Лин, снимавший сериал «Принцип удовольствия».

Вместе с Коррин («Носферату», «Черное зеркало») и Лоуденом («Медленные лошади», «Благословление») в проекте заняты Оливия Колман («Фаворитка», «Корона») в роли миссис Беннет, Руфус Сьюэлл («Дипломат», «Сенсация») в роли мистера Беннета и Фрейя Мавор («Индустрия») в роли Джейн Беннет. Компанию им составляют Джейми Деметриу (сериал «Стэт разбирает вещи», «Барби») в образе мистера Коллинза, Дэрил Маккормак («Достать ножи: Проснись, мертвец») в роли мистера Бингли и Фиона Шоу («Банды Лондона», «Гарри Поттер») в роли леди Кэтрин де Бёр. Роль Лиззи Беннет исполнила Эмма Коррин, известная по роли принцессы Дианы в сериале «Корона».

Семью Беннет также представят Риа Норвуд («Принцип удовольствия») в роли Лилии Беннет, Хоуп Пэриш и Холли Эйвери в ролях Марии и Китти Беннет. Сьенна Келли сыграет Кэролайн Бингли.

Автор сценария и исполнительный продюсер Долли Олдертон так прокомментировала Deadline работу над проектом: «Раз в поколение группа людей получает возможность пересказать эту замечательную историю, и я очень рада, что могу быть частью этого. „Гордость и предубеждение“ Джейн Остин — это образец романтической комедии. Мне было радостно погружаться в страницы романа в поисках как знакомых, так и новых способов оживить эту любимую книгу. С Евросом Лином в режиссерском кресле и нашим звездным актерским составом я очень взволнована тем, что мы сможем заново познакомить зрителей с этими забавными и сложными персонажами — как тех, кто считает „Гордость и предубеждение“ своей любимой книгой, так и тех, кому только предстоит встретить свою Лиззи и мистера Дарси».

Эмма Коррин впервые выступила не только в главной роли, но и как исполнительный продюсер проекта. Производством занимается компания Lookout Point, ранее выпустившая сериалы «Ренегат Нэлл» для Disney+, финальный сезон «Долины счастья», два сезона исторической драмы «Джентльмен Джек» и первую экранизацию романа Викрама Сета «Подходящий жених» для BBC.