Трое активистов «Всероссийского комитета по решению экономических конфликтов и защите прав граждан» признаны виновными в вымогательстве и похищении людей, которых задерживали под видом сотрудников правоохранительных органов. О деталях дела пишет «Коммерсантъ».

Один из фигурантов, Денибек Мацаев, осужден на десять лет колонии строгого режима. Его подельник Иван Чакир погиб в зоне СВО, в связи с чем уголовное преследование в отношении него прекращено. Третий обвиняемый, Станислав Лихачев, также отправился на фронт до вынесения приговора.

Лихачев занимал во «Всероссийском комитете по решению экономических конфликтов и защите прав граждан» должность руководителя департамента по противодействию экстремизму и терроризму, Чакир был его заместителем, а Мацаев возглавлял службу безопасности департамента.

В июне 2023 года на сайте организации появилась информация, что все трое исключены из комитета.

По данным «Ъ», в июне 2022 года к активистам обратилась жительница Анапы, чья 80-летняя мать отдала мошенникам 3,4 млн рублей под предлогом инвестиций в криптовалюту. Несмотря на обращение в полицию, злоумышленники продолжали звонить пожилой женщине.

Лихачев, Чакир и Мацаев приехали из Москвы в Анапу и устроили засаду в квартире пенсионерки. Когда мошенники в очередной раз позвонили ей и начали уговаривать перевести им 2 млн рублей якобы для получения крупного выигрыша в лотерею, женщина по совету активистов сказала, что готова передать наличные.

Явившегося за деньгами курьера общественники задержали, представившись силовиками, и увезли в Москву, по дороге избивая, угрожая ножом и требуя 5 млн рублей. В столице они обманным путем захватили еще одного сообщника мошенников. У него они тоже вымогали 5 млн рублей и требовали передать организатору преступной схемы, что тот должен заплатить 25 млн рублей.

Похищенным удалось связаться со своими родственниками и попросить о помощи, после чего активисты были арестованы. Им предъявили обвинения по статьям о разбое, вымогательстве, мошенничестве и похищении человека.

Фигуранты частично признали вину, заявив, что совершили самоуправство, защищая пожилую женщину. По их словам, курьеров никто не бил и не похищал — они якобы сами добровольно согласились сотрудничать с «общественниками» для разоблачения лидеров преступной группировки.

Во «Всероссийском комитете по решению экономических конфликтов и защите прав граждан» утверждали, что выполняли работу по общественному контролю и безвозмездно помогали людям с финансовыми проблемами.