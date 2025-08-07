Если вас из раза в раз тяготит чувство вины за то, что вы словно прожигаете своё время и не делаете ничего полезного — настало время успокоиться. Современный мир, в котором особое внимание уделяется психологическим аспектам развития личности, уже стоит на пути к решению этой проблемы. Теперь можно спокойно отменить все дела и, не напрягая мозг, просто лежать без цели — и при этом оставаться в тренде.

Прокрастинация и «ничегонеделание» как забота о себе — вещи разные. Причём отдых наедине с собой, когда можно расслабиться и не делать ровным счётом ничего, не должен идти в комплекте с эпитетом «заслуженный». Быть продуктивными устали все, да и попытки расслабиться стали похожи на список дел на день: зарядка, спорт, медитация и чек-лист практик.

В этой погоне за спокойствием люди стали забывать, что лучший способ достичь его — прислушаться к себе. Ведь порой «ничего не сделать» — лучшее, что можно сделать для себя в определённый период времени. Более того, эта мысль набирает всё большую популярность. Называется это терапевтической ленью, и это — один из главных lifestyle-трендов 2025 года.

Секрет популярности

Этот тренд предсказали аналитики WGSN (Worth Global Style Network) — крупнейшего в мире агентства, которое прогнозирует тренды в моде, культуре, дизайне и в целом в образе жизни. Они работают как футурологи: исследуют поведение людей, глобальные сдвиги в культуре и потреблении. На основе этих данных они получают возможность узнать, какие тенденции будут наиболее актуальными в ближайшем будущем.

И это не просто организация — на её аналитику опираются мировые бренды, создавая коллекции одежды, косметики, предметов интерьера и рекламные кампании. И если в WGSN говорят о том, что терапевтическая лень и «дневные пижамы» — тренд, не сомневайтесь: скоро вы услышите об этом повсюду.

Что же это такое?

«Ничегонеделание» — не обломовщина, а «дневные пижамы» — не халат главного героя романа Гончарова. Всё это — забота о себе. Терапевтическая лень — это когда вы осознанно не делаете ничего, чтобы восстановить силы, и при этом позволяете себе не испытывать за это чувство вины. Мысли о том, что вы теряете время или упускаете возможности для развития — под запретом. В такие моменты важно фокусироваться на своём внутреннем состоянии, отпускать контроль и позволять себе выдохнуть. Просто потому, что отдых — базовая потребность любого человека. И не стоит забывать: это не награда за продуктивность — это фундамент, без которого её не может быть.

Это вовсе не лень из разряда «я ничего не могу», а осознанное «я не хочу сейчас ничего делать — и это нормально». День, когда сознание очищается, когда уходит напряжение и появляется возможность услышать себя — вот чему стоит посвятить своё время.

Выгорание как норма

Мир действительно меняется — это уже ни для кого не секрет. Если раньше люди воспитывались так, что они всегда должны были работать и быть чем-то заняты, то сейчас всё иначе. Однако старые установки в голове остаются и сильно мешают некоторым трудоголикам позволить себе сделать паузу.

И в целом потребность в этом вполне объяснима: люди массово выгорают, усталость давно стала нормой, а не исключением. К тому же ещё во времена пандемии люди стали привыкать заботиться о себе, когда многие удовольствия стали недоступны. Возникла потребность слышать себя, потребность в замедлении, мягкости и лёгкости. Она с нами по сей день, и не так давно родился ещё один символ подобного движения — day-jamas.

Пижама, в которой ты живёшь

Это больше про комфорт и про состояние, чем про одежду. Мы тщательно выбираем, как покажемся другим, забывая о том, как выглядим для себя, когда нас никто не видит. Ведь мы должны заботиться о себе и своём внутреннем состоянии, даже когда выбираем домашнюю одежду. То, в чём мы готовим себе завтрак, ходим по дому, смотрим фильмы и читаем книги, очень важно, ведь это тоже проявление любви к себе.

Day-jamas — это мягкий комплект, который надеваешь утром и не снимаешь до вечера. Это не растянутая футболка, а эстетика отдыха: молочные, сливочные, песочные оттенки, мягкие ткани — лён, хлопок, трикотаж. Широкие штаны, длинные рубашки, халаты — всё, в чём можно почувствовать комфорт, своё тело, которое напрямую связано с нашими мыслями. Не стоит забывать: наше тело чувствует всё, что прячет разум. Оно всегда даёт сигналы. Забота о нём — спасение от подавленных эмоций, спутанного сознания и, конечно, усталости.

«Ленивые привычки» становятся частью жизни

Так, следует осознать тот факт, что лежать без дела — не значит тратить время зря. Важно помнить, что если вовремя не замедлиться, то организм остановит нас сам. Иногда не нужно ничего: ни спешки, ни людей, ни проектов — только время наедине с собой. Тишина, уютная пижама и возможность услышать свой внутренний голос. «Терапевтическая» лень оправдывает своё название: даже психологи утверждают, что перед тем как бежать дальше, важно понять, зачем и в какую сторону.

В этом смысле лень — не остановка, а подзарядка. Ведь позволить себе такое — действительно роскошь, на которую уже есть тренд в социальных сетях. И для этого не нужно оставлять всё, сбегать в деревню, отключая звонки и бросая работу. Важно просто понимать, что нам нужно на самом деле, и уметь внедрять в свою рутину привычки, которые помогут услышать себя и расслабиться. Так что если вы снова ничего не делаете — не беспокойтесь. По крайней мере, вы в тренде.

Анастасия Ковалькова