Актер Николас Холт присоединился к актерскому составу второго сезона сериала «Гарри Поттер» от HBO, сообщает Deadline. Он исполнит роль Златопуста Локонса — нового преподавателя защиты от темных искусств в Хогвартсе, одного из ключевых персонажей книги «Гарри Поттер и Тайная комната». В фильмах 2002 года эту роль играл Кеннет Брана.

Съемки второго сезона стартуют осенью 2026 года — еще до премьеры первого, которая запланирована на 25 декабря. Сериал уже получил продление на второй сезон, а сценарист первого сезона Джон Браун стал шоураннером второго вместе с Франческой Гардинер.

В центре сюжета первого сезона — Доминик Маклафлин в роли Гарри Поттера, Аластер Стаут в роли Рона Уизли и Арабелла Стэнтон в роли Гермионы Грейнджер. В сериале также снимаются Джон Литгоу (Альбус Дамблдор), Паапа Эссьеду (Северус Снегг), Джанет Мактир (Минерва Макгонагалл) и Ник Фрост (Рубеус Хагрид).

36-летний Холт известен по ролям в фильмах «Мой мальчик» (2002), «Безумный Макс: Дорога ярости», «Фаворитка», «Меню» и «Носферату». Также он сыграл Лекса Лютера в фильме «Супермен» (2025) и его продолжении «Человек завтрашнего дня». Для Холта это третья крупная телевизионная роль после британского сериала «Молокососы» и комедии «Великая», за которую он был номинирован на «Эмми» и «Золотой глобус». Премьера сериала «Гарри Поттер» состоится на HBO и стриминговой платформе HBO Max.