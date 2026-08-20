При наличии достаточного объема топлива и исправности оборудования Запорожская АЭС может продержаться в рабочем состоянии еще несколько недель. Об этом заявил в разговоре с Life.ru директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Он напомнил, что на случай перебоев внешнего энергоснабжения на территории ЗАЭС предусмотрено наличие дизель-генераторов. Продолжительность работы резервной системы, добавил Пикин, зависит от количества топлива и рабочих установок.

По словам эксперта, в благоприятной ситуации ЗАЭС может работать практически без ограничений по времени, если хватает горючего, а подключенные генераторы работают без перебоев.

Опасность может возникнуть в том случае, если ЗАЭС станет объектом атаки и удар придется на те объекты, которые могут быть повреждены — машинный зал атомной станции или систему хранения топлива, пояснил он. «Все зависит от того, как именно станция может быть повреждена», — сказал Пикин.

Эксперт отметил, что радиационная угроза не представляется потенциальным риском до отключения внешней линии и возникновения проблем с резервными мощностями, однако в случае полной потери питания появятся серьезные риски. Пикин напомнил, что аналогичные инциденты случались на станции раньше и тогда удавалось не позволить ситуации выйти из-под контроля.

Утром 20 августа в пресс-службе Запорожской АЭС сообщили, что станция осталась без внешнего энергоснабжения после отключения линии электропередачи в результате повреждения. Энергоблоки ЗАЭС были штатно переведены на питание от резервных дизель-генераторов, нарушений в работе систем безопасности выявлено не было.