Европейское подразделение одной из крупнейших российских платежных систем «Золотая корона» — компания Koronapay Europe Limited — объявила о добровольном отказе от лицензии для работы на рынке Европы.

«Компания Koronapay Europe Limited информирует своих клиентов и общественность о том, что в настоящее время она находится в процессе добровольного отказа от своей лицензии. Соответственно, [она] не будет предлагать или предоставлять какие-либо услуги», — говорится на сайте.

Подразделение сообщило, что новые денежные переводы отныне недоступны, а уже отправленные можно вернуть через мобильное приложение Korona.

В базе данных TheBanks.eu текущий статус Koronapay Europe Limited обозначен как «closed down» («закрыто навсегда»). Там сказано, что компания была зарегистрирована на Кипре и получила лицензию от местного Центробанка 11 декабря 2018 года.

Датой отзыва лицензии на портале указано 23 июля 2026 года — день принятия 21-го пакета санкций ЕС против России. Под ограничения попала расчетная небанковская кредитная организация (РНКО) «Платежный центр», которая является оператором и расчетным центром «Золотой короны».

После 2022 года, когда западные платежные системы Visa, Mastercard и Western Union свернули работу в России, а сервисы Wise, PayPal и Paysend заблокировали счета российских пользователей, «Золотая корона» оставалась одним из немногих инструментов для перевода денег между РФ и другими странами. Системой активно пользовались россияне, живущие за рубежом.

Koronapay Europe Limited специализировалась на мультивалютных денежных переводах между частными лицами. Средства можно было отправлять из 30 европейских стран, а принимать более чем в 50 странах Европы и Азии.

Основными рабочими валютами были евро и доллар, но также сервис работал с денежными единицами Великобритании, Польши, Швейцарии, Болгарии, Румынии, Чехии, Швеции и Дании. Криптовалютные услуги Koronapay Europe не оказывала.