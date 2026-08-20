В Ростовской области восьмилетняя девочка погибла после падения за борт моторной лодки. По данным источника «КП ― Ростов-на-Дону», за штурвалом предположительно был отец школьницы.

Трагедия произошла 18 августа в акватории Дона в Азовском районе, сообщала Южная транспортная прокуратура. Девочка попала под винты мотора и получила тяжелые травмы, уточнили в МЧС.

Ребенка доставили на пирс, но он умер до приезда скорой.

«Отец катал дочь по Дону. Предположительно, он и управлял лодкой», — сказал источник «КП ― Ростов-на-Дону».

По факту гибели девочки возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта (ч. 2 ст. 263 УК).