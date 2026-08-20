Подорожание сахарного песка связано с сезонным пиком спроса, проблемами с топливом и логистикой в южных регионах, ростом цен на импортные семена и уменьшением посевных площадей сахарной свеклы. Об этом рассказал KP.RU доцент Финансового университета Исмаил Исмаилов.

По данным Росстата, с начала года сахарный песок подорожал на 22,8%. Это наиболее существенный рост среди продовольственных товаров, за исключением отдельных категорий плодоовощной продукции. В июле сахар отпускался по цене в 75 рублей за килограмм, а к середине августа стоимость выросла до 84 рублей.

Исмаилов отметил, что в текущем году сокращение посевных площадей сахарной свеклы должно будет компенсироваться высокой урожайностью, которая составит 51 млн тонн против 48 млн тонн в 2025-м.

Помимо этого, в 47 регионах власти заключили с предпринимателями соглашения о сдерживании цен на сахар и ограничении торговых наценок в крупных сетях до 5-10% для стабилизации ситуации на рынке.

«По мере того, как будет снижаться сезонный спрос и на рынок начнет поступать все больше продукции из сахарной свеклы нового урожая, можно ожидать удешевления сахара. Но в полной мере этот эффект проявится ближе к концу сентября», — сказал эксперт.

В Минсельхозе, в свою очередь, назвали ключевым для подорожания сезонный фактор, так как в летний период спрос на сахар растет со стороны как простых покупателей, так и перерабатывающих предприятий.

Комментируя увеличение стоимости октябрьских фьючерсов на сахар на мировом рынке на 4%, в ведомстве указали, что эти колебания не имеют существенного значения для внутренней конъюнктуры, так как Россия не импортирует сахар-сырец и белый сахар, пишут «Известия».