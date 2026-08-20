Украинская компания Fire Point, выпускающая беспилотники и ракеты «Фламинго», отложила запуск своего завода в Дании из-за проблем с безопасностью и удорожания строительства в три раза. Об этом пишет Euractiv.

«Эта неудача показывает, насколько сложно перенести украинское производство вооружений на территорию ЕС, даже когда правительства готовы сократить бюрократические процедуры для ускорения оборонных проектов», — отмечает издание.

Датские власти устранили более 20 законодательных барьеров для того, чтобы Fire Point могла построить в королевстве завод по производству твердого топлива для крылатых ракет.

Однако выяснилось, что приобретенное здание непригодно для этих целей, в связи с чем стоимость проекта выросла с 50 млн евро до более чем 150 млн, рассказала на пресс-конференции гендиректор Fire Point Ирина Терех. Открытие завода по той же причине переносится на конец 2027 года.

Ранее Терех рассказала в интервью Euractiv об интересе «большинства европейских стран» к локализации производств Fire Point на своих территориях. Однако, по ее словам, этому мешают бюрократические проволочки, которые «представляют бóльшую угрозу для обороны Европы, чем русские». В частности, отметила Терех, за время строительства одного завода в Бельгии компания успеет построить на Украине «четыре или пять».

Датский завод Fire Point строится в городе Войенсе на юге страны, сообщает УНН. Агентство отмечает, что это «первый случай в рамках НАТО», когда страна — член альянса разрешила украинскому военному предприятию разместить производство на своей территории.

Там планируется делать топливо для ракет FP-7 и FP-7.x, а также ускорители для ракет FP-5 Flamingo. По словам Терех, площадь завода составит более 120 тыс. кв. м, вокруг него будет создана инфраструктура безопасности.