Появление импортного бензина на Петербургской бирже говорит о том, что власти в качестве подстраховки задействовали дополнительный инструмент стабилизации топливного рынка. Об этом заявил Life.ru руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. По его словам, «ярых дефицитных настроений нет»: по состоянию на июль стратегический запас топлива был всего на 3-4% ниже, чем за тот же период в прошлом году «Запас существует, но в качестве подстраховки правительство фиксирует ситуацию. Сейчас НПЗ находятся на ремонтах, как плановых, так и внеплановых, поэтому есть некоторая просадка в нефтепереработке», — сказал Пасечник.

Как считает эксперт, вероятнее всего, на бирже была продана партия топлива из Индии. Он отметил, что поставки могут идти также из Беларуси и Казахстана.

В поставках топлива из-за рубежа особенно нуждаются независимые сети АЗС, пояснил Пасечник.

«То есть, это просто инструмент стабилизации, а не признак дефицита», — указал он. Дизельного топлива на рынке достаточно, тогда как с бензином возникают трудности, добавил собеседник Life.ru. О том, что Россия начала закупать топливо за рубежом, 19 августа сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Он выразил надежду, что в ближайшее время ряд российских НПЗ выйдет из ремонта, после чего ситуация с топливом улучшится. В среду Петербургская биржа провела первые продажи импортного бензина. Топливо, привезенное в Россию из-за границы, было продано с базиса Кола в Мурманской области. Ранее глава Минэнерго Сергей Цивилев признал, что на российских АЗС снова появились очереди. Он заверил, что ведомство работает над решением проблемы. В России новая волна топливного кризиса: что будет с бензином осенью

С 1 июня 2026 года в России действует демпфер в отношении импортного бензина, а с конца июля — временный запрет на экспорт бензина и дизеля.