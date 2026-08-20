Власти Испании проводят просветительскую программу, посвященную переходу от диктатуры к демократии после смерти каудильо Франсиско Франко. В 2026 году на ее реализацию предусмотрены траты в размере €2,7 млн. Об этом пишет RTVI.EU.

Программа, посвященная 50-летию смерти Франко, началась в январе 2025 года. Причиной такого шага стали результаты опроса, в рамках которого почти 20% жителей страны в возрасте от 18 до 24 лет дали позитивную оценку периоду франкистской диктатуры.

В рамках проекта «El Encuentro» («Встреча») были организованы мастер-классы, игры, концерты, живые записи подкастов о демократии и фестиваль современного искусства TACHÁN.

В июне 2026 года стартовала кампания DMOCRACIA, стилизованная под запуск модного бренда для молодого поколения от дизайнера Bnomio, который представил капсульную коллекцию, включающую футболку, худи и брюки. Съемка для проекта прошла в помещении испанского парламента.

Предметы гардероба, продвигаемые инфлюенсерами под слоганом «Когда ты одеваешься, ты занимаешь позицию», были выпущены ограниченным тиражом для розыгрыша в соцсетях. Затраты на кампанию составили €386 тыс., а записанные для нее видеоролики собрали около 4 млн просмотров.

Помимо этого, в рамках проекта предусматривается переосмысление монументального комплекса, сооруженного по приказу Франко как памятник погибшим в гражданской войне. В 2022 году комплексу было возвращено историческое название Долина Куэльгамурос. Целью проекта было заявлено создание новой концепции пространства для дискуссии о политических репрессиях и жертвах франкистского режима.