Шоу для всей семьи «Дядя Степа. Говорят: под Новый год…» с 27 декабря вновь будут показывать в Москве. В основу сюжета легла поэма «Дядя Степа — милиционер» Сергея Михалкова. Идея представления принадлежит внучкам поэта, которые выступили также и организаторами. Анна Михалкова рассказала RTVI о том, какие стихи стали основой для шоу, и поделилась планами на будущий год. Генеральный продюсер шоу Екатерина Соколова раскрыла подробности подготовки, а исполнитель главной роли Никита Языков объяснил, как ему удалось перевоплотиться в Дядю Степу.

Какие произведения Сергея Михалкова (помимо «Дяди Степы») вы использовали для создания сюжета шоу?

В основу сценария легла история о Дяде Степе, поэтому большая часть шоу состоит именно из стихотворений поэмы. Как и в прошлом году, мы продолжаем линию с антиподом-антигероем Дяди Степы — таинственным Звездопадовым, который пытается переманить детей на сторону «зла» и непослушания: тексты для этого героя мы писали самостоятельно. Однако в нашем шоу дети и взрослые смогут услышать и стихотворения из других сборников и рассказов Сергея Михалкова. Например, мы добавили историю про упрямого Фому из одноименного стихотворения, а также стихи слегка «поучительного» характера, такие как «Шагая осторожно», «Прививка», «Про девочку, которая плохо кушала», «Мой секрет», которые очень нравятся детям.

Планируете ли вы на следующий год, например, создать шоу по другим детским произведениям Сергея Михалкова?

Да, у нас грандиозные планы на следующий год! Мы верим, что персонажи Сергея Михалкова находятся вне времени: они и их истории всегда актуальны и умеют завоевать любовь детей и взрослых, поэтому нам очень хочется, чтобы созданные нашим дедушкой герои все чаще появлялись на сцене. Так, к осени 2025 года вместе с нашим партнером — театром на Таганке — мы готовим совместный детский кукольный спектакль «Три поросенка». Сейчас мы активно занимаемся этим проектом и верим, что он сможет покорить сердца больших и маленьких зрителей так же, как это сумело сделать наше новогоднее шоу о Дяде Степе.

Будет ли у шоу видеоверсия?

Нет, видеоверсии шоу не планируется. Мы планируем сделать наше шоу ежегодным, доброй семейной традицией для наших зрителей всех возрастов: именно так, «вживую», сохраняется эта атмосфера праздника и новогоднего чуда, которую было бы невозможно сложно передать через видеозапись.

Можно ли его посмотреть в других городах? Планируются ли гастроли или расширение?

Да, нам бы очень хотелось сделать так, чтобы шоу и другие представления, которые мы планируем организовать в ближайшем будущем, смогли гастролировать по разным городам России, чтобы их смогло увидеть как можно больше жителей нашей страны. Сейчас мы работаем над логистикой и продумываем варианты: надеемся, что уже в ближайшем году нам получится реализовать наши планы.

Из чего состоит подарок? Как для него придумывали коробку?

Бесплатный подарок сможет получить каждый посетитель шоу. Подарок выполнен в виде книги: в нем зрители смогут найти книжку-раскраску с основными сценами приключений Дяди Степы, цветные карандаши, метр для измерения роста и конфеты — какой новогодний подарок без них? На Новый год же точно можно!

Будет ли интересно взрослым на этом шоу?

Конечно! Наше шоу рассчитано для совместного просмотра всей семьей. Мы долго и усердно продумывали и составляли сценарий так, чтобы во время шоу скучать не пришлось ни взрослым, ни детям. Наша постановка позволит родителям окунуться в детство, вновь встретиться с любимым героем и познакомить с ним своих детей — это ли не настоящее новогоднее чудо?

Что оказалось самым сложным при подготовке шоу?

Когда ты генеральный продюсер шоу, самым сложным кажется абсолютно все (смеется). Однако у нас очень сильная и крутая команда, поэтому мы успешно справляемся со всеми препятствиями и решаем все вопросы. Пожалуй, основные трудности заключались в подборе «тех самых» актеров и репетициях: нужно было, чтобы все актеры разных возрастов «спелись» и стали одной органичной командой. Сложными были и части с декорациями, светом и костюмами: в шоу мы используем сложнейшую сценографию, видеопроекцию и различные декорации для каждой из 15 сцен постановки. Качественно спроектировать и реализовать все это — действительно задача не из легких.

Как удалось найти актера на роль Дяди Степы?

В целом кастинги для подбора подходящих актеров длились довольно долго — около двух месяцев. Нам нужно было найти актеров, которые не только хорошо играют и вживаются в роль, но которые также умеют классно танцевать и петь, ведь на шоу мы не используем фонограмму, все выступления и песни исполняются вживую. Конечно, для Дяди Степы первым критерием для отбора был рост актера: найти чрезмерно высокого человека все-таки задача не из легких.

Наш Дядя Степа, роль которого исполняет Никита Языков, сразу покорил наши сердца. Во-первых, он идеально подходил по росту для этой роли: у Дяди Степы рост 210 см, а у Никиты — 204. Во-вторых, Никита максимально продумал свой образ для кастинга: он пришел в белой майке и с советским заварочным чайником, как настоящий Дядя Степа. Порой нам кажется, что Никите даже не надо прилагать усилия на сцене, чтобы вжиться в роль, настолько органично он смотрится в амплуа нашего героя.

Как создавались декорации для шоу?

Основные декорации для шоу мы вместе с нашей большой творческой командой создавали еще в прошлом году. Фишкой всех декораций стал прототип 20-метрового дома-высотки — он стал доминантой и своеобразной визитной карточкой шоу. Эта декорация отсылает и к самой истории о Дяде Степе: согласно поэме, именно у высотки на Кудринской площади наш герой был постовым и следил за порядком.

Кто работал над костюмами для постановки?

У нас прекрасная команда, занимающаяся созданием костюмов для шоу: наш художник по костюмам работала вместе с художником-постановщиком и режиссером. Образ для каждого персонажа шоу создавался долго и тщательно. Наш художник-постановщик придумал и нарисовал все эскизы с нуля — на больших ватманах, как в старые добрые времена. Затем мы их уже оцифровали и перевели в 3D. И художник по костюмам отлично понимал, что у нас больше 40 артистов на сцене, из которых больше половины — дети. Каждый актер должен был выделяться как персонаж, как уникальный герой.

Важно было также, чтобы костюмы сочетались с декорациями, поэтому шла единая общая работа с выбранными цветовыми и световыми решениями шоу. В этом году мы немного меняем и дорабатываем костюмы героев: выбираем подходящую ткань, чтобы можно было комфортно двигаться и чтобы костюмы «выдерживали» нагрузку — надо учитывать, что артисты работают 12 дней подряд, отыгрывают по два шоу в день.

Как долго длились репетиции? Как они проходили?

В этом году у нас, как и в прошлом, два состава. Некоторые дети, которые играли в прошлом году, подросли, у них поломался голос. Поэтому нам пришлось набрать где-то 50% новых детей-актеров, а это значит, что на 50% наше шоу выступает с новым составом. В этом году мы начали репетиции в середине ноября и репетируем до сих пор. В прошлом году мы репетировали дольше, так как ставили шоу с нуля. Исполнители главных ролей — Дяди Степы, Звездопадова, Мамы, Папы и Вити — у нас не поменялись.

Сколько детей в прошлом году посетили шоу?

В прошлом году наше шоу посетило больше 25 000 зрителей. Мы очень ценим такое доверие и надеемся, что многие в этом году придут посмотреть шоу во второй раз: нам есть чем удивить зрителей.

Какое из произведений Сергея Михалкова вам больше всего нравилось в детстве?

В детстве я, конечно же, читал «Дядю Степу». Ведь эта книга — классика для маленьких детей, все ее знают, наверняка. Именно эта поэма и стала моей любимой: перечитывал я ее не один раз. Я также любил истории про трех поросят и капризного Фому: они оказались очень поучительными и важными для меня.

Что было самым сложным при подготовке к шоу?

Я быстро вжился в роль и подружился со всей командой, поэтому не могу сказать, что что-то для меня было особенно сложным. Я очень люблю свою работу и эту роль: Дядя Степа это именно тот герой, с которым я бы хотел себя ассоциировать. Конечно, долгие репетиции и 2-3 шоу в день требуют огромного количества энергии, однако это также очень заряжает: когда ты видишь счастливые лица зрителей и понимаешь, что ты смог погрузить их в ту самую новогоднюю ностальгию, ты осознаешь, что все было не зря.

Сложно ли вам взаимодействовать с детьми?

Нет, абсолютно несложно! Я прекрасно нахожу с детьми общий язык, мы прекрасно ладим вместе. Поэтому работать с детьми для меня большое удовольствие — мне кажется, что у шоу «Дядя Степа» собралась большая и очень дружная команда разных возрастов, и зритель чувствует эту энергетику дружбы и добра: возможно, именно поэтому мы так притягиваем людей на нашу постановку.

Кто для вас Дядя Степа?

Для меня получить роль Дяди Степы — была очень важная цель, ведь для меня этот персонаж связан с личной историей. В моем детстве был такой человек, который был очень похож на Дядю Степу. Это был мой тренер по футболу — Петр Петрович. В детстве и юношестве я занимался футболом непрерывно и очень любил этот вид спорта: после школы я сразу бежал на поле. Петр Петрович помогал ребятам, мотивировал, был хорошим примером для нас. Я всегда хотел быть как он, когда вырасту. Вот почему роль Дяди Степы я считаю большой своей победой. И очень этой ролью горжусь.