Певица Алла Пугачева выпустила первый за 16 лет альбом. Новая запись получила название «P.S.», на обложке размещена черно-белая фотография Пугачевой и украинского продюсера Нателлы Крапивиной. В альбом вошли концертные версии 20 песен певицы. RTVI рассказывает, какую реакцию вызвал выход нового альбома Пугачевой.

Евгений Бабичев предположил, что альбом Пугачевой «P.S.» не станет последним в карьере певицы и сравнил слухи о её уходе со сцены с ситуацией вокруг Адриано Челентано.

«В серьезном возрасте Челентано дал два больших шоу в прямом эфире в 2012 году, и после этого сразу выпустил большой концертный альбом с «причесанными» версиями тех песен, которые исполнялись на концерте. Тогда все говорили, что история подошла к концу. Вот он ярко, громко хлопнул дверью, но после этого в творческой жизни Челентано было много интересного — альбом с певицей Мины Маццани, а в 2019 году каждую пятницу он выходил в прямом эфире со своим шоу. Я думаю, с Пугачевой прощаться не стоит. Это просто напоминание о себе», — пояснил критик.

Он также предположил, что Пугачева решила отметить презентацией альбома завершение зимы и начало весны, а также допустил, что она «еще может что-то сделать и записать».

Владимир Полупанов призвал не связывать выход альбома с повесткой дня, так как он «готовился давно, задолго до спецоперации и всех последующих событий».

«Нельзя сказать, что Пугачева специально, вопреки всему выпустила его сейчас, когда огребла кучу хейта. Она решила показать, что еще певица, что еще что-то в этой жизни значит, что еще как будто бы что-то делает, хотя, конечно, новых песен Пугачева не записывает, она давно покинула сцену», — сказал он.

По мнению Дмитрия Коннова, новый альбом Пугачевой вряд ли покажет хорошие результаты на стримингах.

«Связано это с тем, что стриминг — это удел в первую очередь молодых людей, у которых достаточное количество свободного времени, чтобы послушать одну и ту же песню раз двадцать за сутки. Чем старше мы становимся, тем меньше у нас свободного времени, и на это свободное время претендует не только и не столько музыка, сколько видео. Количество потребления новой музыки всегда большое, если вам лет 45, то в топ-100 в любом чарте вы не найдете ни одного знакомого имени, а половину не сможете даже прочитать», — пояснил Коннов.

Александр Шолохов скептически отнесся к выходу альбома Пугачевой из-за ее позиции по текущей политической повестке. По его мнению, новая запись представляет собой «попытки бабушки исполнить что-то в современном стиле».

«Я слушать не собираюсь, я ее очень давно не слушаю. Чисто из того, что попытки бабушки исполнить что-то в современном стиле становятся еще более бессмысленными. У меня это не вызывает эстетического удовольствия. Я думаю, что у абсолютного большинства людей схожее мнение. На это все накладывается абсолютное неприятие ее позиции, по крайней мере, для подавляющего числа нашего общества», — заявил он.