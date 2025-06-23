11 сентября в российский прокат выйдет новый фильм Люка Бессона — «Дракула». Правообладатель — «Маурис Филм», дистрибьютор — «Атмосфера кино».

Режиссер переосмысляет в своей новой работе классический роман о бессмертном монстре. В центре сюжета граф Дракула, который узнает о гибели своей возлюбленной. Он понимает, что не может жить без нее и отрекается от собственной смерти, проклиная себя и бога. Спустя несколько веков Дракула вновь встречает свою любимую и пытается завоевать ее сердце.

Главные роли в картине исполнили: Калеб Лэндри Джонс («Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Догмен», «Прочь»), Кристоф Вальц («Не время умирать», «Джанго освобожденный», «Бесславные ублюдки»), Зои Блю Сайдел («Жесты любви», «Институт Роузвуд»), Матильда де Анджелис («Леонардо», «Отыграть назад», «Закон Лидии Поэт») и другие.

Съемки фильма проходили во Франции и Финляндии. Для воссоздания аутентичной готической атмосферы был построен монументальный замок площадью 4 000 м², ставший центральной локацией картины.