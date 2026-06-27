Намибия добивается от Германии репараций за геноцид местных племен в начале XX века. Об этом РИА Новости сообщил генеральный прокурор африканской страны Фестус Катуна Мбандека на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

Он уточнил, что сейчас стороны обсуждают объем репараций и пытаются выработать юридические механизмы их выплаты.

«Никакие деньги не компенсируют те страдания и загубленные жизни», — подчеркнул Мбандека.

Ранее Намибия потребовала от ФРГ признания геноцида племен гереро и нама, а также официальных извинений. По этим пунктам Германия уже пошла навстречу.

Речь идет о событиях 1904-1908 годов, когда германские колониальные войска проводили карательные акции против представителей племен гереро и нама на территории тогдашней Германской Юго-Западной Африки. По оценкам историков, в ходе тех событий погибли десятки тысяч человек. Некоторые специалисты считают эти события первым геноцидом XX столетия.

В 2021 году Германия и Намибия подписали совместную декларацию, в которой Берлин официально признал свою роль в геноциде. В рамках достигнутых договоренностей Германия согласилась выплатить €1,1 млрд в виде помощи на развитие в течение 30 лет.

Однако юридически эти средства оформлены как программа восстановления, а не как репарации. Представители пострадавших общин неоднократно критиковали этот подход, настаивая на прямых компенсациях и участии в переговорах.

Генпрокурор Намибии подчеркнул, что процесс примирения должен включать не разовые акции, а серию мероприятий по сохранению памяти о трагических событиях.

В ходе выступления на сессии «Право — основа глобального равновесия» Мбандека отметил актуальность вопроса об урегулировании споров между государствами в современном мире.

«Сейчас наблюдаются нарушения международного публичного права. Важные для государств конвенции не выполняются. <…> Отклонения от норм международного права приведут к нарушению жизнедеятельности людей, нанесут вред и ущерб экономикам по всему миру», — заявил он.

Генпрокурор Намибии подчеркнул, что в двусторонних отношениях страны должны оперировать международным правом, соглашениями и другими инструментами — но исключительно дипломатическими.