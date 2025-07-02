17 июля компания «Про:взгляд» выпустит на большие экраны мистический хоррор «Одержимые: наследие дьявола» (The Demon Disorder). Это слоубернер о мрачных семейных секретах, паранормальной одержимости и экзорцизме.

Фильм рассказывает историю братьев Джейка (Дирк Хантер), Филлипа (Чарльз Коттье) и Грэхема (Кристиан Уиллис), которые не могут оправиться от травмы, связанной со смертью их отца (Джон Ноубл). Каждый из братьев пытался подавить душевную боль вместо того, чтобы встретиться с ней лицом к лицу. Но прошлое настигает их, заставляя не только столкнуться со своими страхами, но и вступить в борьбу со зловещей сверхъестественной силой.

«Фильм „Одержимые: наследие дьявола“ — это плод тех страхов, которые всегда вдохновляли меня. Я опирался на личный опыт семейных отношений, наблюдал за тем, как любимые люди угасают под влиянием возраста. Иногда родственные связи причиняют боль. Именно эту драму любви, страданий, борьбы и объединения я привнес в этот фильм.. В жизни не бывает черного и белого, и это утверждение как нельзя более справедливо для моей картины», — объясняет режиссер картины Стив Бойл.

Стив Бойл ранее работал в области создания спецэффектов. Имея за плечами тридцатилетний опыт работы и ряд наград, он сформировал творческую команду в компании Formation Effects, которая занималась спецэффектами для фильмов «Хоббит» (все части), «Кинг конг» , «Винчестер. Дом, который построили призраки», «Джунгли», «Патруль времени», «Реальные упыри», «Одержимые».