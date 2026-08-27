В издательстве «Дом историй» и книжном сервисе Яндекс Книги выйдет новый мистический триллер Светланы Тюльбашевой «Проклятая земля», сообщает пресс-служба онлайн-платформы. Это вторая книга автора, чей дебютный хоррор «Лес» разошелся тиражом более 100 тыс. экземпляров и получил премию «Сделано в России» журнала «Сноб».

Действие романа разворачивается в Тверской области. Молодая семья покупает землю, чтобы открыть глэмпинг. Неподалеку находится заброшенная усадьба, о которой местные жители предпочитают не говорить. В книге переплетаются несколько сюжетных линий: современная семейная драма, мистическая история из прошлого и интернет-расследование.

Предзаказ на «Проклятую землю» открыт с 27 августа. С 2 сентября книга появится в книжных магазинах и на маркетплейсах. В электронном и аудиоформате она выйдет эксклюзивно в Яндекс Книгах.

12 ноября 2026 года в прокат выйдет фильм «Лес» по мотивам дебютного романа Тюльбашевой. Режиссером картины выступил Гамлет Дульян, главные роли исполнили Карина Разумовская, Лянка Грыу, Роза Хайруллина и Никита Кологривый. Издательство «Дом историй» основано в 2022 году. В его каталоге — проза современных российских и зарубежных авторов, включая романы Уиллы Кэсер, Сары Орн Джуитт и «Сагу о людях льда» Маргит Сандему.