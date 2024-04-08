«Ну, погоди!» стал самым любимым мультфильмом среди россиян, следует из исследования, проведенного онлайн-кинотеатром Kion.

В топ самых любимых мультфильмов россиян также вошли «Простоквашино», «Жил-был пес», «Шрек» и «Маша и Медведь». Любимые герои анимационных фильмов у россиян — Кот Матроскин, Винни Пух и Домовенок Кузя.

Исследование провели ко Дню российской анимации, который отмечается 8 апреля. В онлайн-опросе Kion приняли участие 2 000 респондентов по всей стране в возрасте от 18 лет.

93% опрошенных признались, что любят смотреть мультфильмы, а 33% из них делают это несколько раз в неделю. Самая популярная категория среди опрошенных — советские мультфильмы, однако большая часть респондентов заявили, что негативно относится к их ремейкам.

Аудитория в возрасте от 18 до 24 лет предпочитает аниме (22%), зарубежные полнометражные мультфильмы (около 20%) и советские мультфильмы (около 18%). В возрасте от 25 до 34 лет люди чаще всего смотрят зарубежные полнометражные мультфильмы (около 25%), советские мультфильмы (около 24%) и российские полнометражные мультфильмы (около 23%).

Россияне в возрасте 35-44 лет предпочитают советские мультфильмы (32%), российские полнометражные современные мультфильмы (27%) и зарубежные полнометражные мультфильмы (около 16%). Опрошенные в возрасте от 45 лет чаще всего смотрят советские мультфильмы (более 47%), российские полнометражные современные мультфильмы (28%) и российские мультсериалы (около 8%).