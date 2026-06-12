В российском и мировом прокате продолжает лидировать хоррор «Закулисье реальности» (Backrooms), который стал самым прибыльным проектом студии A24. Хотя критики и не оценили фильм высоко, зрителей картина явно заинтересовала: в соцсетях продолжают бурно обсуждать теории вокруг фильма и его финал. Рассказываем в материале RTVI, какие существуют версии и что могут означать различные отсылки.

Осторожно, спойлеры!

Откуда взялось пространство

Фильм родился из популярной крипипасты, зародившейся в 2019 году на 4chan. Изначально некий пользователь поделился фотографией после переезда: на снимке была изображена пустая комната, оклеенная желтыми обоями. Комментаторы сразу заметили инфернальность этого опустевшего пространства. Вот что, например, писали под постом:

«Если вы не будете осторожны и выпадете из реальности в неподходящих местах, вы окажетесь в Закулисье, где вас ждет лишь вонь старого влажного ковра, безумие монохромного желтого цвета, бесконечный фоновый шум люминесцентных ламп на максимальной громкости и примерно шестьсот миллионов квадратных миль хаотично расположенных пустых комнат, в которых вы можете оказаться в ловушке. Боже, спаси вас, если вы услышите, как что-то бродит поблизости, потому что оно вас точно услышало».

Вдохновившись постом, блогер Кейн Парсонс с 2022 года начал выкладывать на свой YouTube-канал фантастический веб-сериал, который он создавал в Blender, посвященный исследованию той самой желтой комнаты. Позже появилась многопользовательская игра Backrooms, где пользователи также могли исследовать пространство в кооперативе, спасаться от монстров и вместе разгадывать загадки.

Лиминальными пространствами называют помещения, которые пугают своей безлюдностью: школы, где нет детей, бассейны без посетителей, заброшенные дома. Этот троп сложно назвать новым, он часто используется в играх: от культового Silent Hill до переживающего вторую жизнь Exit 8. Крипипасты, посвященные теме лиминальных пространств, появились еще на заре интернета, а в 2008 году пользователи все того же 4chan решили их упорядочить и создать сайт под названием SCP Foundation, что расшифровывается как Special Containment Procedures — «Особые условия содержания». На этом портале публикуются написанные в научном стиле вымышленные истории о загадочных пространствах и предметах, которые называют SCP-объектами.

Что означают комнаты

Главный герой «Закулисья реальности» — продавец мебели по имени Кларк (Чиветел Эджиофор), которого выгнала жена из-за агрессии и проблем с алкоголем. Кларк посещает психолога Мэри (Ренате Рейнсве) и рассказывает ей о том, что не может сдерживать свой гнев, а еще винит во всех своих неудачах всех на свете. Важная для повествования деталь заключается в том, что Кларк по образованию архитектор, который не смог реализовать себя.

Ночуя в мебельном магазине, Кларк обнаруживает скрытый проход в бесконечное пространство, напоминающее офис его же магазина. «Если бы вы описали собаку человеку, который ее никогда не видел, а затем попросили ее нарисовать», — пытается герой описать чувства от увиденного в Закулисье. Кларк продолжает бродить каждую ночь в этих комнатах, выстроенных словно вопреки логике, и вскоре обнаруживает, что он вовсе не один, а за ним кто-то наблюдает.

Самое очевидное объяснение происходящего, которое проговаривается в фильме, заключается в том, что изнаночное пространство копирует воспоминания тех, кто в него попадает. В этом есть логика: помимо Кларка и Мэри в нем оказываются ученые, поэтому герои и не узнают «копии» людей, обитающих в комнатах — человека с лампой или мужчину в рубашке, которые появляются в сцене в столовой.

Второе объяснение заключается в том, что комнаты изначально были созданы только подсознанием Кларка, поэтому он так комфортно себя в них чувствует, встречает своего «двойника» — монстра Капитана Кларка, а комнаты копируют места, в которых бывал Кларк. Вероятно, с домом Мэри, который также появляется в одной из комнат, он тоже связан: может быть, он действительно работал когда-то в архитектурном бюро и проектировал ЖК, ради которого сносили здание, а может быть, он был знаком с матерью своего психотерапевта.

Кто такой Капитан Кларк

Ближе к финалу фильма Кларк берет Мэри в заложники и пытается ей отомстить за попытки проникнуть в его сознание, за то, что она «заставляла» его на сеансах проигрывать травмирующие эпизоды из жизни. Словно обиженный ребенок, которого заставляют есть суп вместо мороженого, Кларк злится на Мэри, на что она ему отвечает, что он сам виноват во всех своих проблемах и что ему уже не помочь. В этот момент мы и видим впервые Капитана Кларка — двухметрового монстра, напоминающего логотип мебельного магазина.

Капитан был с самого начала в комнатах, за ним наблюдали ученые, пока сам он преследовал Кларка. Логичнее всего предположить, что Капитан — это «тень» Кларка, сосредоточение всего зла внутри него: его агрессии, горя от несбывшихся надежд и зависимости. Капитан выглядит угловатым и «недорисованным» не только потому, что его исказили комнаты, но и потому что он отражает изломанный внутренний мир Кларка.

В соцсетях предполагают, что тот Капитан, которого мы видим в конце фильма, — это и есть настоящий Кларк. Это объясняют тем, как «объект», похожий на жену Кларка, реагирует на Капитана: она слышит его медленные шаги, напоминающие звуки шагов ее пьяного мужа, и тут же пытается как можно скорее убежать. Кроме того, когда Капитан преследует Мэри, его лицо не выглядит агрессивным. Кларк будто заперт в этом странном теле и пытается попросить о помощи. Особенно показателен здесь кадр, когда Мэри просачивается в щель между стенками магазина, а Капитан тянет к ней руку — он делает это не со злобой, а будто пытается следовать к выходу вместе с ней.

Что за ученые?

В изначальном сериале Кейна Парсонса и в игре тоже появляются ученые в цветных костюмах. Это представители вымышленного исследовательского института Async. Они называют комнаты «Комплексом» и пытаются его задокументировать. Согласно данным официального фандома «Закулисья», основанный в 1982 году физиком Лоуренсом Альтманом, институт изначально разрабатывал МРТ-аппараты, но позже переключился на проект по созданию «Прохода» в Закулисье. 17 октября 1989 года эксперимент удался, но вызвал землетрясение, убившее 63 человека. Открытие портала привело к появлению стихийных «нуль-зон» по всему миру и резкому росту числа пропавших без вести. Исследуя Закулисье, сотрудники Async столкнулись с опасными сущностями, временными аномалиями и странными помещениями вроде «комнаты-ловушки». Ключевые члены организации: Альтман, вице-директор Айван Бек, оператор Марвин Ли (первым снявший монстра) и пропавший во времени Питер Тенч.

Что означает финал?

После побега от капитана Кларка Мэри спасается в узком проходе, но сразу попадает в руки ученых Async. В изоляторе сотрудник Фил объясняет ей, что Закулисье работает как эхо-камера воспоминаний — поэтому реальные объекты воспроизводятся там искаженно или с ошибками. Фил дает понять, что ее дальнейшая судьба не в его власти, намекая, что она может никогда не покинуть здание института. В финале камера опускается сквозь уровни Закулисья, показывая искаженную «версию» Мэри, навсегда запертую в этом измерении. Как пояснил режиссер Парсонс, эта двусмысленная концовка задумана для продолжения: «Сиквелы — это не просто вариант, а намерение с 2022 года. Этот фильм — первая часть из нескольких. Чтобы добраться до настоящего сердца идеи, нужно больше времени».