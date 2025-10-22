Мировой рынок микродрам, или вертикальных сериалов, ожидает кратный рост к 2030 году. Об этом сообщает журнал «Телеспутник» со ссылкой на данные, представленные директором департамента клиентского опыта аналитической компании Wanta Group Егором Брусом на конференции «Контех 2025».

Отмечается, что в Китае объем рынка может вырасти до 16,2 млрд долларов (с 7 млрд в 2024 году), в США — в 4,3 раза, до 3,8 млрд долларов. В других странах рост прогнозируется еще более внушительным — с 0,6 млрд до 5,7 млрд долларов, то есть в 9,5 раз. Такой скачок эксперт связывает с эффектом низкой базы и огромным потенциалом молодежной аудитории, являющейся основным потребителем формата. Развитие сверхкоротких вертикальных сериалов уже началось и в России.

Исследование Wanta Group подтверждает, что формат вертикальных сериалов известен преимущественно аудитории до 24 лет. О нем знают 65% зрителей в возрасте 12-17 лет и 55% — от 18 до 24 лет. В этих же группах 38% и 31% респондентов соответственно заявили, что смотрят такие сериалы. После 25 лет происходит поколенческий разрыв: 77% зрителей старше 35 лет не знают о формате, а 90% — не смотрят микродрамы.

Аудитория воспринимает микродрамы как полноценные произведения (55%) с захватывающим сюжетом (85%). Высокую вовлеченность обеспечивает клиффхэнгер, который появляется каждые 1-3 минуты. Именно поэтому зрители готовы прощать недостатки в качестве съемок — некоторый непрофессионализм даже делает контент более живым, что соответствует тренду на искшенность. При этом качественный звук критически важен, поскольку основной просмотр происходит в наушниках. Более половины опрошенных верят, что формат останется надолго, а 62% зрителей отмечают, что их привлекает сильная эмоциональная составляющая, заставляющая переживать.

Эксперт выделил и значительный образовательный потенциал микродрам. Благодаря концентрации внимания и быстрому усваиванию информации они могут превращаться в «эмоциональные микролекции». Ядро аудитории подтверждает это: 12% зрителей видят в просмотре возможность сделать вывод, увидев ту или иную ситуацию, а 10% — почерпнуть что-то новое и полезное. По мнению Егора Бруса, именно вертикальные сериалы могут оказать наиболее быстрый трансформирующий эффект на контент и стать главным инструментом ценностно-ориентированного контента.