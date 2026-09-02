На Московской международной книжной ярмарке представили топ-40 слов — кандидатов на звание «Слово года — 2026». В шорт-лист вошли термины, отражающие ключевые события, тренды и настроения уходящего года. Об этом RTVI сообщили в пресс-службе импринта «Лингва».

Список составлен рабочей группой из более чем 80 экспертов: лингвистов, филологов, журналистов, писателей, режиссеров, актеров, медиаперсон, а также специалистов МГУ, Института русского языка им. Пушкина, МГИМО, РАНХиГС, НИУ ВШЭ и других институций. При выборе слов эксперты руководствовались тремя критериями: актуальность (отражение значимых событий и тенденций), популярность (широкое использование в речи) и значение (влияние на общество, культуру и русский язык).

В списке — как технологические и политические термины («БПЛА», «дрон», «ИИ-агент», «нейросеть», «переговоры»), так и социальные явления («выгорание», «тревожность», «взаимопомощь», «адаптация»), а также интернет-неологизмы («вайбкодинг», «брейнрот», «промпт», «ред-флаг», «нейрослоп») и неожиданные номинанты — например, «колобок», «пухосос» и междометие «газ».

Методология отбора в 2026 году включает три подхода: экспертизу рабочей группы, народное голосование и анализ больших данных (самые популярные слова в современной литературе). Концепция проекта — «География языка».

Победителя объявят на торжественной церемонии в рамках Международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fictio№ 28. Партнерами проекта выступают «Читай-город — Буквоед», «Литнет», «Восток-Медиа» и музей «Слово» на ВДНХ. Проект «Слово года» — федеральная инициатива, направленная на популяризацию словарей и сохранение русского языка, отражающая настроения общества и ключевые социокультурные процессы текущего года.