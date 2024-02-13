Одна из крупнейших российских ярмарок современного искусства Art Russia 2024 пройдет в московском Гостином дворе с 28 по 31 марта. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

В ярмарке примут участие 200 галерей и художников. На площадке также представят специальный проект о новых видах искусства и детскую территорию «Безграничные возможности. Сверхчеловек». Кроме того, в рамках ярмарки пройдет международный арт-форум, где будут обсуждаться вопросы от продвижения художников до альтернативных видов искусства.

«Art Russia с самого начала была площадкой, которая задавала новые тренды и меняла мир искусства. Мы первые на арт-рынке поставили рядом галереи и независимых художников, сподвигнув их на более тесный и продуктивный диалог. В этом году мы впервые будем говорить о видео-играх и комиксах как о новых видах искусства», — рассказала сооснователь ярмарки, куратор и искусствовед Елизавета Фролова.

Среди спикеров Art Russia 2024 — исполнительный директор Центра современного искусства М’АРС Елена Давыдова, цифровой и NFT-художник Руслан Вяльцев, попечитель Третьяковской галереи Наталья Басманова, основатель галереи ARSLONGA Вероника Ермичёва, куратор Екатерина Щербакова-Торчилевская, основатель SAS Metagallery Стелла Лабужская, совладелец компании «АртПочта» Игорь Сложенко и другие.