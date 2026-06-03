С 23 по 26 июля 2026 года в арт-парке Никола-Ленивец пройдет фестиваль современного искусства и архитектуры «Архстояние», посвященный теме «Маршрут перестроен». На три дня парк превратится в пространство квеста, где ключевую роль сыграет зритель.

Центральной инсталляцией фестиваля станет канал длиной 77 метров, построенный архитектурным бюро «МАНИПУЛАЦ И ОНЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛ Е»: это градостроительный перформанс посреди русской деревни: водная гладь, в которой отражаются деревья, небо и солнце, будет обрамлена набережными, наполненными живой городской жизнью. Иванка Гарай представит проект «Физкульт-полянка» — фантазию о будущем, где деревенские жители занялись искусством в соавторстве с искусственным интеллектом. Луна Попп покажет «Тетушку на проводе»: на лесной поляне установят таксофоны, сняв трубку, посетитель услышит голос «тетушки из деревни».

Креативный тандем MILKH и Decorburo подготовил два проекта: «Кто последний за счастьем?» — возможность гарантированно обеспечить себе счастливое будущее, отстояв очередь, и «Обними берёзу» — инсталляцию, где датчики на деревьях реагируют на объятия.

Яндекс Музей представит коллективную инсталляцию «Полотно ответов», исследующую отношения человека и искусственного интеллекта. Плейбек-театр PLAYBACKО1 покажет импровизационный спектакль без сценария, где маршрут прокладывают зрители. Галерея-обскура, одновременно являющаяся галереей и большим фотоаппаратом, будет фотографировать желающих и демонстрировать процесс проявки снимков.

В музыкальной программе выступят Рушана, Созвездие отрезок, Деревянные киты, nttrl, Kedr Livanskiy. Лейбл ГОСТ ЗВУК курирует двухдневную программу на сцене Мёбиус.

Первый открытый музыкальный конкурс в истории фестиваля собрал свыше 650 заявок. Также на «Архстоянии» появятся десятки проектов сообществ: от звуковых экспедиций до театральных променадов и массовых шествий. Полная программа будет объявлена в начале июля.