Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Берлин должен исходить из возможных планов России за пределами Украины. В интервью программе Pinar Atalay на телеканале n-tv, вышедшем вечером 5 октября, он упомянул Грузию, Молдову и страны Балтии.

Вадефуль связал свою оценку с предположением, что Владимир Путин может стремиться восстановить прежнюю советскую сферу влияния. Министр сослался на высказывание российского президента о распаде СССР и заявил, что возможные дальнейшие цели Москвы затрагивают безопасность союзников Германии.

Особое внимание он уделил Эстонии, Латвии и Литве. Поскольку эти страны входят в ЕС и НАТО, возможная угроза им непосредственно затронет и Берлин, подчеркнул Вадефуль.

Глава МИД также заявил, что Германия уже сталкивается с атаками, ответственность за которые он возлагает на Россию.

«На нас уже сейчас нападают. Вспомните дроны в Лейпциге», — сказал министр.

По его словам, кибератаки происходят постоянно. Однако нынешнее противостояние он пока не считает войной, определяя происходящее как гибридные атаки.

«Мы не побоимся говорить о войне, если это действительно будет войной», — добавил Вадефуль.

Он предупредил, что вступать в противостояние с НАТО означало бы для России пойти на риск с непредсказуемыми последствиями, и заявил о способности альянса реагировать на подобные инциденты.

Упомянутый министром эпизод произошел в начале августа в аэропорту Лейпциг/Галле. Немецкие власти сообщили об обнаружении беспилотника со взрывчаткой и предполагаемой попытке атаки. 1 сентября правительство ФРГ официально возложило ответственность на российские государственные структуры.

В ответ Берлин объявил о закрытии российского генконсульства в Бонне, прекращении договора аренды Русского дома в столице Германии и усилении контроля за въездом российских граждан. Российского посла Сергея Нечаева вызвали в немецкий МИД. Эти меры изложены в заявлении немецкого ведомства.

Вадефуль рассказал, что обсуждал инцидент с Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. По его словам, Германия рассматривает произошедшее как переход определенной границы в двусторонних отношениях.

Москва отвергла все обвинения. Российское посольство заявило, что Берлин не представил доказательств причастности России, и назвало предъявленные претензии безосновательными. Объявленные Германией меры дипмиссия расценила как беспрецедентную эскалацию отношений.