Организаторы 83-го Венецианского международного кинофестиваля объявили программу смотра, который пройдет на итальянском острове Лидо со 2 по 12 сентября. В основной конкурс вошли 20 картин. Жюри возглавит актриса и режиссер Мэгги Джилленхол.

Фестиваль откроет мировая премьера фильма Дэнни Бойла «Чернила» (Ink). Картина, основанная на одноименной пьесе Джеймса Грэма, рассказывает о медиамагнате Руперте Мёрдоке и издателе Ларри Лэмбе в период, когда они развивали британский таблоид The Sun. Главные роли исполнили Джек О’Коннелл, Гай Пирс и Клэр Фой.

В основном конкурсе будут представлены:

«Чернила», реж. Дэнни Бойл;

«Прайм-тайм», реж. Ланс Оппенгейм;

«Дикая лошадь», реж Мартин Макдона;

«Чертов ублюдок», реж. Вернер Херцог;

«Оглянись», реж Хироказу Корээда;

«Бункер», реж. Флориан Зеллер;

Company, реж. Кейси Аффлек;

«Эхо-камера», реж. Андреа Паллаоро;

«Мистер Нельсон, вы убивали людей?», реж. Синъя Цукамото;

«Ками нур», реж. Али Асгари;

«Возвращение в Буэнос-Айрес», реж. Марко Бекис;

«15/18 (Место, где можно исцелиться)», реж. Седрик Кан;

«Хороший маленький солдат», реж. Стефан Бризе;

«Огонь, который ты несешь в себе», реж. Эдоардо Де Анджелис;

«Неизвестная женщина», реж. Май эль-Туки;

«Незадолго до полуночи», реж. Никола Паризе;

«Незнакомка», реж. Паоло Стрипполи;

«Дау», реж. Илья Хржановский*;

«Это случится сегодня», реж. Нанни Моретти;

«Возможная любовь», реж. Ли Чхан-дон;

Одним из самых обсуждаемых участников конкурса стал фильм Ильи Хржановского* «Дау». Это первый полнометражный фильм, посвященный непосредственно главному герою проекта в исполнении Теодора Курентзиса — все предыдущие работы из вселенной «ДАУ» лишь затрагивали персонажей вокруг него. Хронометраж картины составляет три с половиной часа.

Проект «Дау» — это многосерийный художественный фильм о жизни советского физика-ядерщика Льва Ландау, одного из создателей атомной бомбы. Режиссер Илья Хржановский* вместе с писателем Владимиром Сорокиным написал сценарий, основанный на мемуарах жены Ландау Конкордии Дробанцевой. Съемки велись в Харькове, Санкт-Петербурге, Баку, Москве, Лондоне и Копенгагене. Чтобы воссоздать атмосферу СССР, в Харькове построили декорацию научного института, где актеры жили и работали в режиме реального времени несколько лет. Камера была включена круглосуточно, съемочная группа часто отходила от сценария, а участники проекта существовали в условиях, приближенных к тоталитарным.

Всего в рамках проекта было снято 15 серий общей длительностью 700 часов. В главной роли — дирижер Теодор Курентзис, исполнивший образ Ландау. Фильм «Дау» стал первым полнометражным фильмом, посвященным непосредственно главному герою, хронометраж картины составляет 3,5 часа. Проект неоднократно вызывал скандалы. Участники рассказывали о манипуляциях, психологическом давлении и насилии на съемочной площадке. Одна из серий, «ДАУ. НАТАША», получила «Серебряного медведя» на 70-м Берлинском кинофестивале.

Вне конкурса состоятся премьеры новых фильмов Пола Шредера («Основы философии»), Лава Диаса, Корнела Мундруцо (Place to Be) и Джованни Веронези, чья комедия «Бог смеется» станет фильмом закрытия. В документальной секции представлены работы Алекса Гибни, Виктора Косаковского, Сергея Лозницы, Такаси Миике и Вима Вендерса.

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