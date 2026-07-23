Организаторы 83-го Венецианского международного кинофестиваля объявили программу смотра, который пройдет на итальянском острове Лидо со 2 по 12 сентября. В основной конкурс вошли 20 картин. Жюри возглавит актриса и режиссер Мэгги Джилленхол.
Фестиваль откроет мировая премьера фильма Дэнни Бойла «Чернила» (Ink). Картина, основанная на одноименной пьесе Джеймса Грэма, рассказывает о медиамагнате Руперте Мёрдоке и издателе Ларри Лэмбе в период, когда они развивали британский таблоид The Sun. Главные роли исполнили Джек О’Коннелл, Гай Пирс и Клэр Фой.
В основном конкурсе будут представлены:
- «Чернила», реж. Дэнни Бойл;
- «Прайм-тайм», реж. Ланс Оппенгейм;
- «Дикая лошадь», реж Мартин Макдона;
- «Чертов ублюдок», реж. Вернер Херцог;
- «Оглянись», реж Хироказу Корээда;
- «Бункер», реж. Флориан Зеллер;
- Company, реж. Кейси Аффлек;
- «Эхо-камера», реж. Андреа Паллаоро;
- «Мистер Нельсон, вы убивали людей?», реж. Синъя Цукамото;
- «Ками нур», реж. Али Асгари;
- «Возвращение в Буэнос-Айрес», реж. Марко Бекис;
- «15/18 (Место, где можно исцелиться)», реж. Седрик Кан;
- «Хороший маленький солдат», реж. Стефан Бризе;
- «Огонь, который ты несешь в себе», реж. Эдоардо Де Анджелис;
- «Неизвестная женщина», реж. Май эль-Туки;
- «Незадолго до полуночи», реж. Никола Паризе;
- «Незнакомка», реж. Паоло Стрипполи;
- «Дау», реж. Илья Хржановский*;
- «Это случится сегодня», реж. Нанни Моретти;
- «Возможная любовь», реж. Ли Чхан-дон;
Одним из самых обсуждаемых участников конкурса стал фильм Ильи Хржановского* «Дау». Это первый полнометражный фильм, посвященный непосредственно главному герою проекта в исполнении Теодора Курентзиса — все предыдущие работы из вселенной «ДАУ» лишь затрагивали персонажей вокруг него. Хронометраж картины составляет три с половиной часа.
Проект «Дау» — это многосерийный художественный фильм о жизни советского физика-ядерщика Льва Ландау, одного из создателей атомной бомбы. Режиссер Илья Хржановский* вместе с писателем Владимиром Сорокиным написал сценарий, основанный на мемуарах жены Ландау Конкордии Дробанцевой. Съемки велись в Харькове, Санкт-Петербурге, Баку, Москве, Лондоне и Копенгагене. Чтобы воссоздать атмосферу СССР, в Харькове построили декорацию научного института, где актеры жили и работали в режиме реального времени несколько лет. Камера была включена круглосуточно, съемочная группа часто отходила от сценария, а участники проекта существовали в условиях, приближенных к тоталитарным.
Всего в рамках проекта было снято 15 серий общей длительностью 700 часов. В главной роли — дирижер Теодор Курентзис, исполнивший образ Ландау. Фильм «Дау» стал первым полнометражным фильмом, посвященным непосредственно главному герою, хронометраж картины составляет 3,5 часа. Проект неоднократно вызывал скандалы. Участники рассказывали о манипуляциях, психологическом давлении и насилии на съемочной площадке. Одна из серий, «ДАУ. НАТАША», получила «Серебряного медведя» на 70-м Берлинском кинофестивале.
Вне конкурса состоятся премьеры новых фильмов Пола Шредера («Основы философии»), Лава Диаса, Корнела Мундруцо (Place to Be) и Джованни Веронези, чья комедия «Бог смеется» станет фильмом закрытия. В документальной секции представлены работы Алекса Гибни, Виктора Косаковского, Сергея Лозницы, Такаси Миике и Вима Вендерса.
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