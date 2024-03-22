12-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдет в ЦВК «Экспоцентр» с 27 по 29 сентября 2024 года. Об этом RTVI сообщили в пресс-службе ярмарки.

Сбор заявок на участие в ярмарке будет проходить до 31 мая 2024. Отбором галерей-участниц займется экспертный совет Cosmoscow, в который входят соосновательница таллинской галереи Temnikova & Kasela Ольга Темникова, соосновательница XL Gallery Елена Селина и руководитель отдела новейших течений Государственной Третьяковской галереи Ирина Горлова.

«Существование и развитие Cosmoscow утверждает ценность произведений современного искусства. Благодаря в том числе и экспертному отбору ярмарка предоставляет возможность показать свою деятельность лучшим галереям, которые открывают новые имена, а порой переворачивают устойчивые представления о, казалось бы, известных художниках. Участие в экспертном совете Cosmoscow для меня — это еще и возможность общения с коллегами, обмена мнениями о художественной ситуации в целом и о новых тенденциях в искусстве», — отметила Горлова.

Галереи будут традиционно распределены по секциям в зависимости от специализации. В секции «База» примут участие как молодые, так и уже широко известные галереи с собственным выставочным пространством. «Контур» объединит галереи, которые не имеют постоянного пространства, работают в формате шоу-рума или онлайн-платформы. Секция «Тираж» включит в себя галереи, занимающиеся тиражным искусством, а «Дизайн» представит галереи, работающие с коллекционным дизайном. Секция «Цифра» объединит офлайн- и онлайн-галереи и платформы, работающие с проектами в сфере новых медиа и технологического искусства. Секция «Сообщества» соберет проекты, направленные на развитие инфраструктуры, образования и коммуникаций в области современного искусства и повышение интереса к коллекционированию.

«Поскольку я давно наблюдаю за сферой российского дизайна, мне важно, чтобы вопреки любым обстоятельствам, дизайнеры продолжали развиваться и оттачивать свое мастерство. Время идет, люди, в которых есть творческий потенциал, должны двигаться вперед. А ярмарки призваны в том числе и стимулировать развитие карьеры», — подчеркнула член экспертного совета Cosmoscow, искусствовед, историк дизайна Мария Севостьянова.

Параллельно с Cosmoscow пройдет пятый юбилейный выпуск ярмарки-сателлита blazar, которая пригласит к участию не только галереи, но и независимых начинающих художников, а также проекты в сферах образования и современного искусства. Место и даты проведения blazar будут объявлены позже. Опен-колл на участие в ярмарке пройдет с мая по июль 2024 года.