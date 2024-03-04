Институт развития интернета (АНО «ИРИ») объявил победителей сразу двух отборов: конкурса на создание молодежного контента и дебютных проектов. Сумма поддержки 88 проектов в рамках двух отборов составит около 2,8 млрд рублей.

В рамках конкурса на создание молодежного контента будет поддержан 71 проект, среди них — 14 сериалов, и 29 проектов в блогосфере. В список победителей попали документальный фильм о Романе Костомарове «Роман Костомаров: Рожденный дважды», веб-сериал о природе таланта и цене популярности «Залетела в тренды», молодежный веб-сериал «Многогранники» по одноименной книге Натальи Способиной, проект «Трудная» , в центре которого история героини сериала «Новенький» Влады Тумановой, фантастический веб-сериал о киберспорте и мире подпольных сетевых игр «Жизнь одна».

Победителями конкурса дебютов стали 17 проектов, среди которых проект «О нерадивом отце и красной лошади» — о мужчине, который пытается восстановить отношения с сыном после развода, лента «АБА И SON», посвященная национальным корням на примере бурятской семьи, лента «Неприкасаемая» о важности человеческого общения в эпоху развития ИИ, проект о ценности семьи «Черепаха», мультфильм о блокаде Ленинграда глазами детей — «Блокадные сказки Серафимы», пилоты сериалов «Человек-невидимка из 7Б» о силе любви и вере в себя и «Бабушка, Маша и Mashunya» о поисках эликсира молодости.

В числе документальных работ — пилот сериала в жанре мокьюментари «Требуется хороший человек в парикмахерскую» о работниках сферы услуг, короткометражный фильм «Народы России. Горские евреи: свои среди своих» об истории появления горских евреев на Северном Кавказе, документальный фильм «Пустоцвет» о жизни молодых людей с ментальными особенностями.

Создавать контент будут студенты и выпускники ВГИКа, Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, Московского государственного института культуры, Института кино и телевидения (ГИТР), Московской школы нового кино, Киношколы TheOneFilm, Университета креативных индустрий Universal University и других учебных заведений.

Наставниками дебютантов выступили режиссеры и продюсеры Алексей Учитель, Юрий Быков, Владимир Хотиненко, Сергей Урсуляк, Карен Оганисян, Сергей Шумаков, Игорь Гринякин и другие деятели киноиндустрии.