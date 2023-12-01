В концертном зале «Зарядье» в Москве в третий раз прошла церемония награждения победителей премии креативных индустрий Russian Creative Awards 2023. Награду получили победители по 10 основным и одной специальной номинации, сообщает корреспондент RTVI из зала.

Церемонию режиссировал Константин Богомолов, а ее гостями стали мэр Москвы Сергей Собянин, актер Константин Хабенский, писатель Александр Цыпкин, начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков, оперная певица Хибла Герзмава, а также многие другие представители креативных индустрий.

Победители Russian Creative Awards в номинациях:

«Креативное событие» — VK FEST;

«Культурный код» — международный фестиваль классической музыки «Кантата»;

«Новые формы» — фестиваль современного искусства «Архстояние детское» в арт-парке «Никола-Ленивец»;

«Проект в области развития территори» — «Москва — город кино»;

«Регион года» — Нижегородская область;

«Детский проект года» — «Чебурашка»;

«Цифровой проект года» — цифровое развитие «Сберпро»;

«Человек года» — дирижер Юрий Башмет.

Russian Creative Awards — единственная в мире кросс-отраслевая награда, объединяющая все 16 креативных индустрий. Она позволяет выявить идеи, которые завоевали признание широкой общественности и оказали мощный социокультурный эффект.

Победителей определяло большое жюри, которое состоит из 50 представителей цифровых экосистем, медиа, искусства, культуры, образования, архитектуры, IT и других направлений креативных индустрий.

Среди членов большого жюри в этом году главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, генеральный директор «Национальной Медиа Группы» Светлана Баланова, заместитель генерального директора ВГТРК Антон Златопольский, генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров, председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, директор «Мультимедиа Арт Музея» Ольга Свиблова и другие.