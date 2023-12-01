В концертном зале «Зарядье» в Москве в третий раз прошла церемония награждения победителей премии креативных индустрий Russian Creative Awards 2023. Награду получили победители по 10 основным и одной специальной номинации, сообщает корреспондент RTVI из зала.
Церемонию режиссировал Константин Богомолов, а ее гостями стали мэр Москвы Сергей Собянин, актер Константин Хабенский, писатель Александр Цыпкин, начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков, оперная певица Хибла Герзмава, а также многие другие представители креативных индустрий.
Победители Russian Creative Awards в номинациях:
- «Креативное событие» — VK FEST;
- «Культурный код» — международный фестиваль классической музыки «Кантата»;
- «Новые формы» — фестиваль современного искусства «Архстояние детское» в арт-парке «Никола-Ленивец»;
- «Проект в области развития территори» — «Москва — город кино»;
- «Регион года» — Нижегородская область;
- «Детский проект года» — «Чебурашка»;
- «Цифровой проект года» — цифровое развитие «Сберпро»;
- «Человек года» — дирижер Юрий Башмет.
Russian Creative Awards — единственная в мире кросс-отраслевая награда, объединяющая все 16 креативных индустрий. Она позволяет выявить идеи, которые завоевали признание широкой общественности и оказали мощный социокультурный эффект.
Победителей определяло большое жюри, которое состоит из 50 представителей цифровых экосистем, медиа, искусства, культуры, образования, архитектуры, IT и других направлений креативных индустрий.
Среди членов большого жюри в этом году главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, генеральный директор «Национальной Медиа Группы» Светлана Баланова, заместитель генерального директора ВГТРК Антон Златопольский, генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров, председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, директор «Мультимедиа Арт Музея» Ольга Свиблова и другие.