В ART&BRUT до 29 августа проходит необычный проект: художники сами стали кураторами своей выставки. «А было ли это с нами?» — разговор о лете как о хрупком состоянии, которое хочется удержать. Таша Артзолотое, Иван Глазков и Андрей Ковязин не стремятся свести свои высказывания в одну историю: напротив, им важно показать, что одно и то же ощущение может рождать совершенно разные образы — от почти исчезающих пейзажей до детских воспоминаний и исследования памяти. В материале RTVI подборка работ и с комментариями авторов.

Таша Артзолотое, «Элегия № 5» из серии «10 секунд»

«Элегия № 5», как и все остальные из данной серии, берет исток вдохновения у природы: у луга, леса или тумана, определенного дня и места. В сознании впечатление вступает в игру с воображением, создавая иное пространство.

Эта работа — как портал в туманную неизвестность света. Она повествует о месте, куда закрыт доступ, и можно было только представлять себе, что там за мягкими холмами мрака.

А теперь доступ открылся, и ты видишь свет на берегу подмосковного заросшего озера. И это место уже становится не просто заболотистым озером на опушке, а чем-то большим — порталом в сакральность.

Таша Артзолотое, «Элегия № 8» из серии «10 секунд»

Драматичность зенита лета. Когда все на пике: орут кузнечики, жужжат шмели, растительность бушует, запахи трав бьют в ноздри — это пик перед увяданием. Такой яркий, как контраст красного и зеленого. Сила в моменте, дальше — увядание.

Если долго кружиться по часовой стрелке на лугу, можно увидеть такую картинку.

Иван Глазков, Сувениры (Souvenirs), «Болото»

Для меня образ валдайского болота, который остался со мной из детства, двойственен: с одной стороны — распад, увядание, слабые серые погибающие деревья.

С другой — место, где есть отдельная от остального леса жизнь. Мох, покрывающий всю поверхность воды, образует мягкие и теплые подушки. И наступает момент в течение дня, когда свет превращает поля мха в бесконечные цветущие поля.

Здесь я запечатлел образ яркого цветущего мха, который превращается в цветок — символ жизни.

Иван Глазков, Сувениры (Souvenirs), «Озеро»

Для оформления своей живописи я выбрал деревянные рамы от старинных зеркал. Это неслучайно.

Зеркало являлось магическим символом — окном, открывающим другой мир. Внутрь рамы здесь я помещаю картину «Озеро» — еще один символ мифического портала, перехода.

Тихое, зеркально-спокойное лесное озеро. На берегу такого я провел каждое лето своего детства. Его образ и тайна, которая содержится в его отражении и за поверхностью воды, будоражат меня до сих пор.

Андрей Ковязин, Картина № 1010 из серии «10 секунд»

В этом выставочном проекте три автора, работающие с разными визуальными языками, встретились вокруг общего ощущения лета — не как времени года, а как состояния, наполненного воспоминаниями, созерцанием, тишиной, природой и попыткой удержать ускользающие впечатления.

Для этой работы, как и для всей серии, я использую близкие мне природные мотивы, в которых задаюсь вопросом: действительно ли трава была раньше зеленее? Так ли это на самом деле, или мы окрашиваем свое прошлое.

В картине — связь с памятью и ностальгией. Мне было важно изобразить не действительность, не настоящее место или природу, а восприятие, ощущение ее, погружаясь в воспоминания.

Андрей Ковязин, «Дорога домой»

Часть событий стирается, забывается, и, блуждая по обрывкам памяти, можно усомниться, было ли это в действительности таким, каким это видится сейчас.

Работа «Дорога домой» — это связка, упаковка, поддержание вместе значимых воспоминаний, которые, кажется, рассыпаются и могут исчезнуть. В этой связке объединены фотография и изображение значимых мест и записи воспоминаний, которые, как мне кажется, соответствуют действительности, — воспоминания, в которые я верю.