В ART&BRUT до 29 августа проходит необычный проект: художники сами стали кураторами своей выставки. «А было ли это с нами?» — разговор о лете как о хрупком состоянии, которое хочется удержать. Таша Артзолотое, Иван Глазков и Андрей Ковязин не стремятся свести свои высказывания в одну историю: напротив, им важно показать, что одно и то же ощущение может рождать совершенно разные образы — от почти исчезающих пейзажей до детских воспоминаний и исследования памяти. В материале RTVI подборка работ и с комментариями авторов.

Таша Артзолотое
художница

Таша Артзолотое, «Элегия № 5» из серии «10 секунд»

«Элегия № 5», как и все остальные из данной серии, берет исток вдохновения у природы: у луга, леса или тумана, определенного дня и места. В сознании впечатление вступает в игру с воображением, создавая иное пространство.

Эта работа — как портал в туманную неизвестность света. Она повествует о месте, куда закрыт доступ, и можно было только представлять себе, что там за мягкими холмами мрака.

А теперь доступ открылся, и ты видишь свет на берегу подмосковного заросшего озера. И это место уже становится не просто заболотистым озером на опушке, а чем-то большим — порталом в сакральность.

Таша Артзолотое, «Элегия № 8» из серии «10 секунд»

Драматичность зенита лета. Когда все на пике: орут кузнечики, жужжат шмели, растительность бушует, запахи трав бьют в ноздри — это пик перед увяданием. Такой яркий, как контраст красного и зеленого. Сила в моменте, дальше — увядание.

Если долго кружиться по часовой стрелке на лугу, можно увидеть такую картинку.

Иван Глазков
художник

Иван Глазков, Сувениры (Souvenirs), «Болото»

Для меня образ валдайского болота, который остался со мной из детства, двойственен: с одной стороны — распад, увядание, слабые серые погибающие деревья.

С другой — место, где есть отдельная от остального леса жизнь. Мох, покрывающий всю поверхность воды, образует мягкие и теплые подушки. И наступает момент в течение дня, когда свет превращает поля мха в бесконечные цветущие поля.

Здесь я запечатлел образ яркого цветущего мха, который превращается в цветок — символ жизни.

Иван Глазков, Сувениры (Souvenirs), «Озеро»

Для оформления своей живописи я выбрал деревянные рамы от старинных зеркал. Это неслучайно.

Зеркало являлось магическим символом — окном, открывающим другой мир. Внутрь рамы здесь я помещаю картину «Озеро» — еще один символ мифического портала, перехода.

Тихое, зеркально-спокойное лесное озеро. На берегу такого я провел каждое лето своего детства. Его образ и тайна, которая содержится в его отражении и за поверхностью воды, будоражат меня до сих пор.

Андрей Ковязин
художник

Андрей Ковязин, Картина № 1010 из серии «10 секунд»

В этом выставочном проекте три автора, работающие с разными визуальными языками, встретились вокруг общего ощущения лета — не как времени года, а как состояния, наполненного воспоминаниями, созерцанием, тишиной, природой и попыткой удержать ускользающие впечатления.

Для этой работы, как и для всей серии, я использую близкие мне природные мотивы, в которых задаюсь вопросом: действительно ли трава была раньше зеленее? Так ли это на самом деле, или мы окрашиваем свое прошлое.

В картине — связь с памятью и ностальгией. Мне было важно изобразить не действительность, не настоящее место или природу, а восприятие, ощущение ее, погружаясь в воспоминания.

Андрей Ковязин, «Дорога домой»

Часть событий стирается, забывается, и, блуждая по обрывкам памяти, можно усомниться, было ли это в действительности таким, каким это видится сейчас.

Работа «Дорога домой» — это связка, упаковка, поддержание вместе значимых воспоминаний, которые, кажется, рассыпаются и могут исчезнуть. В этой связке объединены фотография и изображение значимых мест и записи воспоминаний, которые, как мне кажется, соответствуют действительности, — воспоминания, в которые я верю.